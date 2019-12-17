Косачев проведет переговоры с членами палаты лордов 20 декабря

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев 20 декабря проведет встречу с членами палаты лордов парламента Великобритании, сообщает во вторник пресс-служба СФ.
Встреча пройдет в здании Совета Федерации.
"Инициатива (встречи) британская. Будем обсуждать возможность восстановления межпарламентского диалога в условиях, когда значительная часть членов обеих палат британского парламента находится в плену русофобских предрассудков", - сказал Косачев РИА Новости.
По его словам, стороны также намерены обсудить возможное воздействие Брексита на двусторонние отношения.
В этот же день Косачев проведет переговоры с главой представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в РФ Ванно Нупеком.