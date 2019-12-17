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Косачев проведет переговоры с членами палаты лордов 20 декабря
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РИА Новости

Косачев проведет переговоры с членами палаты лордов 20 декабря

16:44 17.12.2019 (обновлено: 17:25 17.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев 20 декабря проведет встречу с членами палаты лордов парламента Великобритании, сообщает во вторник пресс-служба СФ.
Встреча пройдет в здании Совета Федерации.
"Инициатива (встречи) британская. Будем обсуждать возможность восстановления межпарламентского диалога в условиях, когда значительная часть членов обеих палат британского парламента находится в плену русофобских предрассудков", - сказал Косачев РИА Новости.
По его словам, стороны также намерены обсудить возможное воздействие Брексита на двусторонние отношения.
В этот же день Косачев проведет переговоры с главой представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в РФ Ванно Нупеком.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вчера, 13:58
Косачев рассказал о контактах российских и американских парламентариев
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Совет Федерации РФПарламент ВеликобританииКонстантин КосачевВеликобританияРоссияВ мире
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