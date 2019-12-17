ГД учредила медаль за вклад в развитие российского законодательства

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Государственная дума учредила медаль за вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма, соответствующий проект постановления был принят на пленарном заседании во вторник.
"Медалью награждаются граждане Российской Федерации за особый вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма в Российской Федерации, а также иностранные граждане за большой вклад в укрепление многосторонних или двусторонних отношений с Российской Федерацией, развитие межпарламентского сотрудничества и плодотворную деятельность по укреплению международных связей", - говорится в документе.
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Как уточняется, гражданин РФ, представляемый к награждению медалью, не должен на этот момент быть депутатом Госдумы, членом Совета Федерации или заксобрания в регионе. Подать ходатайство о награждении медалью могут председатель Госдумы, думская фракция или комитет.
Медаль будет вручаться раз в год в торжественной обстановке в канун Дня российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.
Медаль Госдумы планируется изготовить из медно-никелевого сплава в форме круга диаметром 32 миллиметра. На лицевой стороне медали в центре будет изображено здание Госдумы на Охотном ряду, на оборотной стороне - Таврический дворец в Петербурге, где в 1906 году прошло первое заседание российского парламента, а сейчас находится штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи государств-стран СНГ и собирается Совет законодателей (совещательный орган обеих палат российского парламента).