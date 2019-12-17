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Коллега рассказал о депутате, задержанном за убийство в Переславле
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РИА Новости

Коллега рассказал о депутате, задержанном за убийство в Переславле

16:44 17.12.2019
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© Фото : страница NewsPereslavl во ВКонтактеВладимир Корнилов
Владимир Корнилов
© Фото : страница NewsPereslavl во ВКонтакте
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Никто не мог предположить, что уже бывшего депутата Переславль-Залесской гордумы Владимира Корнилова задержат за убийство, хотя в последнее время он "очень грустил", рассказал РИА Новости во вторник его коллега из Ярославской облдумы Сергей Хабибулин.
Хабибулин возглавляет в региональном парламенте фракцию "Справедливой России", был избран от Переславля-Залесского в 2018 году. До областной думы он много лет работал в гордуме Переславля.
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"С Владимиром я знаком очень давно, около 30 лет. Нормальный абсолютно человек, вот в чем проблема. Никто от него ничего подобного не ожидал. В последнее время он ушел в депрессию. На заседании думы 12 декабря сидел очень грустный", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, знал он и убитого – это Павел Чередников, конфликтным человеком он не был.
"Когда у меня была фирма такси, он у меня работал таксистом. Нормальный мужик, жил с мамой в частном доме. Он у меня лет пять работал, был адекватным, справедливым, неконфликтным. Пьянства за ним не было замечено, когда пять дней работаешь водителем, особо не попьешь", - отметил Хабибулин.
Чередников на выборах в Переславле в прошлом году агитировал за "Справедливую Россию" на территории Троицкой слободы, где жил, и где, согласно сообщению СУ СКР по региону, было найдено его тело. По словам депутата, в Троицкой слободе жил и единоросс Корнилов.
По данным Следственного комитета, 14 декабря Корнилов избил и задушил некоего знакомого (имя официально не уточняется), с которым выпивал. В городском парламенте Корнилов до последнего времени возглавлял фракцию "Единой России", но после случившегося сложил полномочия. По сообщению партии, Корнилов признался в убийстве.
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Уголовное дело экс-главы фракции "Единой России" в ПереславлеВладимир КорниловЕдиная РоссияПереславль-ЗалесскийОбщество
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