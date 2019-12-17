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Глава ЛНР прокомментировал законопроект Зеленского по децентрализации
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РИА Новости

Глава ЛНР прокомментировал законопроект Зеленского по децентрализации

16:41 17.12.2019
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© Фото предоставлено Администрацией главы Луганской народной республикиГлава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
© Фото предоставлено Администрацией главы Луганской народной республики
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины касательно децентрализации власти нарушает минские соглашения, заявил во вторник глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте ничего не говорится об особом статусе Донбасса.
Митинг у здания Верховной рады Украины
16 декабря, 17:09
На Украине опубликован текст законопроекта о децентрализации власти
"Попытка протащить через Раду несогласованный с республиками закон о децентрализации является прямым нарушением минских соглашений, что делает этот нормативный правовой акт ничтожным не только для нас, но и для всех участников "нормандского формата", - сказал на пресс-конференции в Донецке Пасечник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
16 декабря, 13:18
В Кремле прокомментировали проект о децентрализации на Украине
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
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