Глава ЛНР прокомментировал законопроект Зеленского по децентрализации

ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины касательно децентрализации власти нарушает минские соглашения, заявил во вторник глава самопровозглашенной Луганской народной республики Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины касательно децентрализации власти нарушает минские соглашения, заявил во вторник глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник

Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте ничего не говорится об особом статусе Донбасса.

"Попытка протащить через Раду несогласованный с республиками закон о децентрализации является прямым нарушением минских соглашений, что делает этот нормативный правовой акт ничтожным не только для нас, но и для всех участников "нормандского формата", - сказал на пресс-конференции в Донецке Пасечник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.