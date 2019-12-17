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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-17T16:41+0300
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В Ленобласти дан старт Году памяти и славы и Году победителей
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РИА Новости

В Ленобласти дан старт Году памяти и славы и Году победителей

16:41 17.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт всероссийскому Году памяти и славы и Году победителей; об этом он заявил во вторник во время рабочей поездки в Волхов.
По его словам, 17 декабря выбрано не случайно. Именно в этот день в 1941 году было принято решение об открытии Волховского фронта, сыгравшего ключевую роль в прорыве блокады Ленинграда.
"Волхов — первый из городов региона, удостоившийся высокого звания "Город воинской доблести". В честь этого события в городе будет установлена стела и проведено комплексное благоустройство", — заявил Дрозденко.
Также губернатор встретился с командой "Волховский фронт", ставшей победителем Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6. Члены команды смогли пройти все отборочные игры, добиться права представлять Ленинградскую область на финальном этапе Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 и одержала победу в финале.
"Наша встреча сегодня символична, учитывая, что ровно 78 лет назад был открыт Волховский фронт, который сыграл важную роль в Великой победе. И вы доказали, что достойны носить это имя. Ваши победы — заслуга не только молодых футболистов, но и тренеров, и спортивных функционеров, которые работают над тем, чтобы создавать условия для развития спорта, сделать его доступным и привлекательным для каждого возраста", - заявил Дрозденко.
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Глава региона подчеркнул, что в 2019 году в Волховском муниципальном районе, в деревне Вындин Остров открылся физкультурно-оздоровительный комплекс "Фортуна" с нестандартным размером функциональной спортивной площадки для разных видов спорта: теннис, футбол, баскетбол, волейбол и несколько тренажеров. А в 2020 году в Волхове начнется строительство ледовой арены.
В рамках поездки глава региона принял участие во флешмобе "Ленинградский прорыв", организованном учащимися волховских школ. Ребята исполнили танцевальную композицию на песни военных лет, после чего у монумента в честь строителей и энергетиков волховской ГЭС выстроили из ярко-красных полотен надпись "Ленинградский прорыв", добавили в пресс-службе региональной администрации.
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