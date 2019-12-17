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Религия и мировоззрение
2019-12-17T16:41+0300
https://ria.ru/20191217/1562496912.html
Уникальное издание по истории православия в Японии представили в Токио
https://cdn25.img.ria.ru/images/156236/62/1562366213_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f1af183d7f1be09173cba4ac560b80db.jpg
РИА Новости

Уникальное издание по истории православия в Японии представили в Токио

16:41 17.12.2019
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© AFP 2019 / Toshifumi KitamuraГород Токио зимой
Город Токио зимой
© AFP 2019 / Toshifumi Kitamura
ТОКИО, 17 дек - РИА Новости. Уникальное издание по истории православия в Японии - трехтомник "Собрание трудов равноапостольного Николая Японского" - представлено во вторник в посольстве РФ в Токио.
В сборник вошли как официальные отчеты миссионера, так и его письма за 1860-1911 годы, некоторые из которых опубликованы впервые.
Основатель Японской православной церкви Николай оставил такие строки о своем общении с Родиной из Японии: "Для писем нужно письменное расположение, такое же здесь посещает редко, - именно когда скопится совсем уже много дел, по которым неотложно нужно писать в Россию; тогда поневоле на несколько дней сбрасываешь с себя, насколько возможно, путы здешних забот, переселяешься душой в Россию и беседуешь, как вот теперь".
Много его писем посвящено отношениям духовной и дипломатической миссий России в Японии, есть переписка с русскими воинами, находившимися в японском плену в годы войны 1904-1905 гг. Есть и курьезные моменты хроники, например, в письме бывшему консулу в Хакодатэ Иосифу Гошкевичу.
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"Несколько матросов с китобоя, забравшись в японскую лавку, в глазах хозяина унесли ящик с деньгами; хозяин за ними, да закричал. Сбежалось множество японцев и до 30 других китобоев, - драка была на славу, даже с пальбой…", - писал миссионер в мае 1865 года.
В сборнике "Собрание трудов равноапостольного Николая Японского" есть аннотации и содержание документов на японском языке.
Как сообщил российским журналистам участвовавший в презентации ректор Николо-Угрешской православной духовной семинарии, кандидат богословия игумен Иоанн (Рубин), в Токио это первая презентация трудов равноапостольного Николая, приуроченная к 150-летию Российской духовной миссии в Японии, которое будет отмечаться в 2020 году, а также к 50-летию автономии Японской православной церкви и 50-летию канонизации равноапостольного Николая, архиепископа Японского.
"Мы надеемся на внимание широких кругов общественности Японии, на привлечение внимания к этому проекту, потому что равноапостольный Николай представляет собой культурный мост между Россией и Японией, и популяризация его трудов очень важна для развития наших двусторонних отношений", - подчеркнул игумен Иоанн.
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Равноапостольный Николай (в миру Иван Дмитриевич Касаткин) родился в 1836 году в Смоленской губернии, а скончался в 1912 году в Японии.
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Религия и мировоззрениеЯпониярелигия
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