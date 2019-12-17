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В Росгидромете рассказали, как сократить выбросы парниковых газов
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РИА Новости

В Росгидромете рассказали, как сократить выбросы парниковых газов

16:38 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоТЭЦ
ТЭЦ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЭЦ. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия может выполнить свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов за счет больших объемов природного газа, использование которого экологичнее других невозобновляемых энергоресурсов, сообщил РИА новости глава Росгидромета Игорь Шумаков.
Международные переговоры по климату под эгидой ООН завершились в Мадриде 14 декабря. Ключевых документов, развивающих Парижское соглашение и сотрудничество стран в области сохранения климата, принять не удалось. В ходе переговоров Россия заявляла, что ее цель до 2030 года - сократить выбросы парниковых газов до 70-75% от уровня 1990 года при условии максимального учета поглощающей способности лесов.
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"Возможность постановки таких амбициозных задач по ограничению выбросов парниковых газов обусловлена преимуществом Российской Федерации по запасам природного газа – наиболее чистого с точки зрения влияния на климат невозобновляемого источника энергии", сказал Шумаков.
Он добавил, что в рамках реализации положений Парижского соглашения в России готовятся указ президента о национальной цели сокращения выбросов парниковых газов до 2030 года, национальный план по адаптации экономики к климатическим изменениям, а также долгосрочная стратегия развития до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых газов.
"Большое внимание в этой деятельности Россия будет уделять развитию наблюдений за климатом и его изменениями на территории нашей страны, научной оценке и парированию климатических рисков, поддержке научных исследований в области климата и смежных с ней областях", - отметил Шумаков.
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Росгидромет является в стране основной научной организацией, которая занимается научным обоснованием ситуации с изменением климата. Представители Росгидромета входят в состав делегации России на международных переговорах по климату.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции Рамочной конвенции об изменении климата под эгидой ООН в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия.
Выработанное в Париже соглашение впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Оно пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран.
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