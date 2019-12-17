Экс-глава МИД Австрии раскритиковала политику НАТО в отношении России

"Я думаю, НАТО уже давно пора принять предложения, выдвинутые российской стороной, целый ряд приложений. И нужно перестать антагонизировать Россию и представлять в ложном свете, особенно когда речь идет о Сирии или юго-восточной Европе", — считает Кнайсль.

"Альянсы отвечают интересам определенной эпохи, и когда они отпадают, ставится вопрос о необходимости организации. Я думаю, в НАТО задаются этим вопросом уже много лет. Если вернуться к эпохе 2002-2003 годов, началу войны в Ираке, незадолго до этого НАТО уже была близка к взрыву. В НАТО очень много трещин, которые с тех пор еще больше углубились. И дело сейчас не только в Турции", - отметила собеседница агентства.