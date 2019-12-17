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Экс-глава МИД Австрии раскритиковала политику НАТО в отношении России
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РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии раскритиковала политику НАТО в отношении России

16:29 17.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВЕНА, 17 дек — РИА Новости, Маргарита Костив. НАТО нужно перестать антагонизировать Россию и представлять страну в ложном свете, заявила РИА Новости бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
"Я думаю, НАТО уже давно пора принять предложения, выдвинутые российской стороной, целый ряд приложений. И нужно перестать антагонизировать Россию и представлять в ложном свете, особенно когда речь идет о Сирии или юго-восточной Европе", — считает Кнайсль.
Комментируя ситуацию в альянсе в целом и слова французского президента Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, Кнайсль подчеркнула, что вопрос о необходимости организации ставится уже много лет.
"Альянсы отвечают интересам определенной эпохи, и когда они отпадают, ставится вопрос о необходимости организации. Я думаю, в НАТО задаются этим вопросом уже много лет. Если вернуться к эпохе 2002-2003 годов, началу войны в Ираке, незадолго до этого НАТО уже была близка к взрыву. В НАТО очень много трещин, которые с тех пор еще больше углубились. И дело сейчас не только в Турции", - отметила собеседница агентства.
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Карин КнайсльЭммануэль МакронНАТОАвстрияРоссияВ мире
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