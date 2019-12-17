В РЭО оценили затраты на мусорную реформу

Установка фандоматов по сбору пластиковой и алюминиевой тары в магазине "Пятерочка"

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. До 370 миллиардов рублей необходимо вложить в перестройку системы обращения с отходами в России, заявил заместитель генерального директора До 370 миллиардов рублей необходимо вложить в перестройку системы обращения с отходами в России, заявил заместитель генерального директора "Российского экологического оператора" Сергей Королев на форуме "Чистая страна".

"Мы оценили с экспертами и Минприроды , что нам для того, чтобы реализовать все эти задачи (переход на новую систему обращения с отходами - ред.), нужно проинвестировать 300-370 миллиардов рублей", - заявил Королев.

Он отметил, что всего за год в стране собирается 140-150 миллиардов рублей в качестве платы за вывоз мусора. Поэтому осуществить инвестиции без поддержки федерального и регионального бюджета невозможно.

По оценкам РЭО, без участия бюджетных денег тариф на вывоз мусора необходимо поднять на 20%, что невозможно, так как закон ограничивает возможность подорожания 4%.