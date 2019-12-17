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В РЭО оценили затраты на мусорную реформу
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РИА Новости

В РЭО оценили затраты на мусорную реформу

16:27 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУстановка фандоматов по сбору пластиковой и алюминиевой тары в магазине "Пятерочка"
Установка фандоматов по сбору пластиковой и алюминиевой тары в магазине Пятерочка
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. До 370 миллиардов рублей необходимо вложить в перестройку системы обращения с отходами в России, заявил заместитель генерального директора "Российского экологического оператора" Сергей Королев на форуме "Чистая страна".
"Мы оценили с экспертами и Минприроды, что нам для того, чтобы реализовать все эти задачи (переход на новую систему обращения с отходами - ред.), нужно проинвестировать 300-370 миллиардов рублей", - заявил Королев.
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Он отметил, что всего за год в стране собирается 140-150 миллиардов рублей в качестве платы за вывоз мусора. Поэтому осуществить инвестиции без поддержки федерального и регионального бюджета невозможно.
По оценкам РЭО, без участия бюджетных денег тариф на вывоз мусора необходимо поднять на 20%, что невозможно, так как закон ограничивает возможность подорожания 4%.
Королев также добавил, что в этом году частные инвестиции в мусорную отрасль составили 27 миллиардов рублей, которые пошли на строительство 54 объектов.
Мусорная угроза
15 июня 2018, 16:15
Мусорная угрозаЖители России производят 70 миллионов тонн мусора в год. Насколько эффективны и безопасны существующие методы утилизации отходов — в инфографике ria.ru
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Российский экологический операторНовости - ЭкологияМинистерство природных ресурсов и экологии РФСергей КоролевРоссияЭкономика
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