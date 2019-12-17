Видеомост Москва-Минск, посвященный молодежному сотрудничеству

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20 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Минск "Молодежь Беларуси и России – вместе за Союзное государство!", посвященный деятельности Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза России и Беларуси.