Видеомост Москва-Минск, посвященный молодежному сотрудничеству

Участники в Москве:
- член Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, член Комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации Ольга ГЕРМАНОВА;
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей ПЛАТОНОВ;
- заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации Елена ЕРАКИНА;
- председатель Смоленской областной общественной организации "Российский Союз Молодежи", координатор проектов в сфере российско-белорусских молодежных отношений Евгений ЗАХАРЕНКОВ;
- руководитель международных проектов "Российского Союза Молодежи" Александра ГУРОВА.
Участники в Минске:
- председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий ДАВЫДЬКО;
- член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила МАКАРИНА-КИБАК;
- председатель Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Александр ЛУКЬЯНОВ;
- представители Министерства образования Республики Беларусь и Белорусского республиканского союза молодежи.
Видеомост свяжет студии Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" и мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
В ходе мероприятия будет обсуждена роль Молодежной платы при Парламентском Собрании в строительстве Союзного государства, рассмотрены вопросы координации взаимодействия молодежных организаций России и Беларуси, а также приоритетные направления деятельности и план работы на следующий год.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, член Комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации Ольга ГЕРМАНОВА;
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей ПЛАТОНОВ;
- заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации Елена ЕРАКИНА;
- председатель Смоленской областной общественной организации "Российский Союз Молодежи", координатор проектов в сфере российско-белорусских молодежных отношений Евгений ЗАХАРЕНКОВ;
- руководитель международных проектов "Российского Союза Молодежи" Александра ГУРОВА.
Участники в Минске:
- председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий ДАВЫДЬКО;
- член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила МАКАРИНА-КИБАК;
- председатель Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Александр ЛУКЬЯНОВ;
- представители Министерства образования Республики Беларусь и Белорусского республиканского союза молодежи.
Видеомост свяжет студии Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" и мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
В ходе мероприятия будет обсуждена роль Молодежной платы при Парламентском Собрании в строительстве Союзного государства, рассмотрены вопросы координации взаимодействия молодежных организаций России и Беларуси, а также приоритетные направления деятельности и план работы на следующий год.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/