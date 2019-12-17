Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T16:45+0300
https://ria.ru/20191217/1562495988.html
Видеомост Москва-Минск, посвященный молодежному сотрудничеству
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Видеомост Москва-Минск, посвященный молодежному сотрудничеству

16:24 17.12.2019 (обновлено: 16:45 17.12.2019)
2
20 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Минск "Молодежь Беларуси и России – вместе за Союзное государство!", посвященный деятельности Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза России и Беларуси.
Участники в Москве:
- член Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, член Комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации Ольга ГЕРМАНОВА;
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей ПЛАТОНОВ;
- заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации Елена ЕРАКИНА;
- председатель Смоленской областной общественной организации "Российский Союз Молодежи", координатор проектов в сфере российско-белорусских молодежных отношений Евгений ЗАХАРЕНКОВ;
- руководитель международных проектов "Российского Союза Молодежи" Александра ГУРОВА.

Участники в Минске:
- председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий ДАВЫДЬКО;
- член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила МАКАРИНА-КИБАК;
- председатель Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Александр ЛУКЬЯНОВ;
- представители Министерства образования Республики Беларусь и Белорусского республиканского союза молодежи.

Видеомост свяжет студии Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" и мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
В ходе мероприятия будет обсуждена роль Молодежной платы при Парламентском Собрании в строительстве Союзного государства, рассмотрены вопросы координации взаимодействия молодежных организаций России и Беларуси, а также приоритетные направления деятельности и план работы на следующий год.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2016-2019 годах
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
История многодетной семьи из Химози обросла жуткими эпизодами
Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
Сверхзвуковой бомбардировщик сел на грунт под Астраханью
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Врач
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Истуканы-моаи
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады заявил, что проклинает бандеровскую власть
Винные бокалы в ресторане
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
Клавиатура компьютера
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Строительство газопровода Северный поток-2
СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
Лента новостейМолния