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Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2019-12-17T16:26+0300
https://ria.ru/20191217/1562495915.html
В Минске обсудили работу Молодежной палаты при Парламентском Собрании
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РИА Новости

В Минске обсудили работу Молодежной палаты при Парламентском Собрании

16:26 17.12.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид города Минска
Вид города Минска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Международный историко-культурологический проект "Цифровая звезда", в рамках которого предполагается осуществить оцифровку памятников и мест крупных сражений советских войск на территории Белоруссии и России, представлен на прошедшем в Минске заседании Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союзного государства.
Как сообщает пресс-служба Парламентского Собрания, к настоящему времени этот информационный ресурс спроектирован, оформлен дизайн и запущена его работа в тестовом режиме. Полномасштабный старт проекта планируется в 2020 году. Членам Молодежной платы поручено принять участие в реализации проекта, обеспечить его популяризацию и принять участие в наполнении ресурса информацией о памятных местах.
Кроме того, члены Молодежной палаты поддержали продолжение проведения в 2020 году акции "Классный час о Союзном государстве", которая была разработана Молодежной палатой для школьной аудитории в текущем году.
В ходе заседания были также рассмотрены перспективы развития сотрудничества Молодежной палаты Парламентского Собрания с Молодежной межпарламентской ассамблеей СНГ. Участники встречи определили приоритетные направления работы по укреплению межпарламентских связей, обмену опытом и взаимной информационной поддержке. Проект соглашения о сотрудничестве и план взаимодействия планируется подготовить в 2020 году, отметили в пресс-службе.
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