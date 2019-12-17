В Минске обсудили работу Молодежной палаты при Парламентском Собрании

МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Международный историко-культурологический проект "Цифровая звезда", в рамках которого предполагается осуществить оцифровку памятников и мест крупных сражений советских войск на территории Белоруссии и России, представлен на прошедшем в Минске заседании Молодежной палаты при . Международный историко-культурологический проект "Цифровая звезда", в рамках которого предполагается осуществить оцифровку памятников и мест крупных сражений советских войск на территории Белоруссии и России, представлен на прошедшем в Минске заседании Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союзного государства

Как сообщает пресс-служба Парламентского Собрания, к настоящему времени этот информационный ресурс спроектирован, оформлен дизайн и запущена его работа в тестовом режиме. Полномасштабный старт проекта планируется в 2020 году. Членам Молодежной платы поручено принять участие в реализации проекта, обеспечить его популяризацию и принять участие в наполнении ресурса информацией о памятных местах.

Кроме того, члены Молодежной палаты поддержали продолжение проведения в 2020 году акции "Классный час о Союзном государстве", которая была разработана Молодежной палатой для школьной аудитории в текущем году.

В ходе заседания были также рассмотрены перспективы развития сотрудничества Молодежной палаты Парламентского Собрания с Молодежной межпарламентской ассамблеей СНГ. Участники встречи определили приоритетные направления работы по укреплению межпарламентских связей, обмену опытом и взаимной информационной поддержке. Проект соглашения о сотрудничестве и план взаимодействия планируется подготовить в 2020 году, отметили в пресс-службе.