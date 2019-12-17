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В ГД внесли проект о запрете курения на кухнях коммунальных квартир
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РИА Новости

В ГД внесли проект о запрете курения на кухнях коммунальных квартир

16:24 17.12.2019 (обновлено: 16:31 17.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий МельниковКухня в коммунальной квартире на Мясницкой улице
Кухня в коммунальной квартире на Мясницкой улице
© РИА Новости / Валерий Мельников
Кухня в коммунальной квартире на Мясницкой улице. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается запретить курение на кухнях и в коридорах коммунальных квартир, следует из базы данных ГД.
Авторами выступили первый зампред фракции Андрей Исаев, глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и член думского комитета Сергей Герасименко.
Депутаты пояснили, что действующим законодательством установлен запрет курения в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. В то же время коммунальные квартиры ввиду специфики имеют помещения, предназначенные для обслуживания более одной комнаты данной квартиры - кухня, коридор, санитарные помещения и так далее.
"Таким образом, отсутствие в действующей редакции федерального закона положения о запрете курения в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, является нарушением прав некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух, свободный от табачного дыма. Предлагаемый законопроект устраняет данную проблему", - говорится в пояснительной записке.
Как отмечают авторы, предлагаемый законопроект, если будет принят, защитит от негативного воздействия окружающего табачного дыма жителей коммунальных квартир и таким образом защитит законные права и интересы некурящих граждан, в том числе детей.
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
12 декабря, 15:15
Неэффективные запреты. В российские аэропорты вернут курилки
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Дмитрий МорозовАндрей ИсаевМоскваГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
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