В ГД внесли проект о запрете курения на кухнях коммунальных квартир

Депутаты пояснили, что действующим законодательством установлен запрет курения в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. В то же время коммунальные квартиры ввиду специфики имеют помещения, предназначенные для обслуживания более одной комнаты данной квартиры - кухня, коридор, санитарные помещения и так далее.