Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины

Дорожные знаки на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну с Украины, постановление опубликовано на портале правовой информации.

Такие меры приняты в ответ на продление Киевом действия пошлин на ввоз товаров из России.

В список попали кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления. В перечень также добавили медицинские трубки из поливинилхлорида, медицинские воздуховоды, спринцовки, грелки и подкладные судна, а также жгуты и медицинские пробки.

Кроме того, правительство запретило экспорт на Украину макулатуры и других бумажных отходов.

Отношения между Москвой и Киевом

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда Киев отменил зону свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал эти действия новым недружественным шагом и отметил, что в таких условиях Москва вынуждена защищать свои интересы. Летом 2019 года вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Кроме того, Москва запретила импорт отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, бумаги, одежды и обуви.