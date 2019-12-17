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Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
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РИА Новости

Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины

16:47 17.12.2019 (обновлено: 01:29 18.12.2019)
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоДорожные знаки на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну с Украины, постановление опубликовано на портале правовой информации.
Такие меры приняты в ответ на продление Киевом действия пошлин на ввоз товаров из России.
В список попали кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления. В перечень также добавили медицинские трубки из поливинилхлорида, медицинские воздуховоды, спринцовки, грелки и подкладные судна, а также жгуты и медицинские пробки.
Кроме того, правительство запретило экспорт на Украину макулатуры и других бумажных отходов.
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Отношения между Москвой и Киевом

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда Киев отменил зону свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал эти действия новым недружественным шагом и отметил, что в таких условиях Москва вынуждена защищать свои интересы. Летом 2019 года вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Кроме того, Москва запретила импорт отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, бумаги, одежды и обуви.
При этом в России не раз подчеркивали, что отменят эти меры, если Киев сделает так же.
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Правительство РФРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Ладно бы бумажные изделия на вывоз в Украину запретила, так нет же они отходы бумажные в Украину запретили...Кто принимает законы такие?
17 декабря, 17:00
FGFedor Grojs
4215050148
Россия расширила список товаров, запрещенных к ввозу с Украины ЧЕРЕЗ БЕЛОРУССИЮ
17 декабря, 17:46
ODOR SCROTUM
125142002
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