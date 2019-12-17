Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол

ЧЕЛЯБИНСК, 17 дек — РИА Новости. В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.
Он отметил, что инцидент произошел 14 декабря, это случилось неожиданно, "средь бела дня", в музее уже были посетители.
14 февраля 2018, 15:41Челябинский метеорит пять лет спустя: как "небесный" гость прославил город
"На место прибыла охрана, купол опустили. Но объяснения случившемуся нет, причина непонятна, так как точно знаем, что технических неполадок не было", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что метеорит повреждений не получил, он остается на своем месте, как и все остальные экспонаты.
В Челябинской области 15 февраля 2013 года тысячи людей наблюдали в небе очень яркий болид. В первые минуты после пролета болида наблюдатели видели расширение и закручивание его дымного шлейфа, но затем испытали удар воздушной волны. Он был похож на звук сильного взрыва. Фрагменты метеорита находили в окрестностях Чебаркуля, но самый большой фрагмент – более 600 килограммов – был поднят из озера. В настоящее время он хранится в Челябинске в государственном историческом музее "Южный Урал" под специальным куполом в выставочном зале, посмотреть на него могут все желающие. Вес хранящегося в музее фрагмента составляет около 500 килограммов.
13 февраля 2018, 17:08РИА НаукаУченый объяснил, почему челябинский метеорит до сих пор опасен