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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2019-12-17T16:21+0300
https://ria.ru/20191217/1562495723.html
Новый дом культуры открыли в Липецкой области
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РИА Новости

Новый дом культуры открыли в Липецкой области

16:21 17.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Новый дом культуры в Покрово-Казацкой слободе Лебедянского района Липецкой области открыл глава региона Игорь Артамонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
На церемонии открытия глава региона важность подобных объектов культуры для жителей сельской местности.

"Мы хотим, чтобы люди не уезжали из села, и будем создавать в районах все условия для комфортной жизни. Наша задача – качественно улучшить жизнь во всех городах и сёлах региона", – сказал Артамонов.

В пресс-службе уточнили, что новый дом культуры построен по типовому проекту. Он оснащён современным световым и звуковым оборудованием. В здании располагаются зал на 200 мест, гримёрные, библиотека, помещения для кружков. В день открытия в новом учреждении культуры состоялся концерт. Свои лучшие номера исполнили местные артисты.
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Липецкая областьЛипецкая областьОбщество
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