Новый дом культуры открыли в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Новый дом культуры в Покрово-Казацкой слободе Лебедянского района Липецкой области открыл глава региона Игорь Артамонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
На церемонии открытия глава региона важность подобных объектов культуры для жителей сельской местности.
"Мы хотим, чтобы люди не уезжали из села, и будем создавать в районах все условия для комфортной жизни. Наша задача – качественно улучшить жизнь во всех городах и сёлах региона", – сказал Артамонов.
В пресс-службе уточнили, что новый дом культуры построен по типовому проекту. Он оснащён современным световым и звуковым оборудованием. В здании располагаются зал на 200 мест, гримёрные, библиотека, помещения для кружков. В день открытия в новом учреждении культуры состоялся концерт. Свои лучшие номера исполнили местные артисты.