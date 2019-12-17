Моралес заявил, что хочет продолжать деятельность из Буэнос-Айреса

МОНТЕВИДЕО, 17 дек - РИА Новости. Экс-президент Боливии Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что хочет продолжать свою деятельность из Буэнос-Айреса

"Здесь я чувствую себя более безопасно, спасибо аргентинскому народу, который меня удивил и придал мне много энергии. Чтобы быть в политике, нужно много сил и энергии, и это мне дарят люди, которые меня воодушевляют. Центром моей операции будет Буэнос-Айрес", - сказал он в интервью аргентинской газете Pagina 12

Ранее издание Expreso de Salta со ссылкой на источники сообщало, что Моралес будет жить в аргентинском городе Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран, который находится менее чем в часе езды от границы с Боливией.

"На это мы посмотрим в свое время", - сказал Моралес, отвечая на вопрос, планирует ли он переезд ближе к своей стране.

Экс-президент Боливии также сказал, что болезненно воспринял выступление вооруженных сил за его отставку, что он назвал "предательством".

"Мне причинило боль предательство вооруженных сил. Я не мог этого понять. Это был явный заговор. Я не понимаю, как военные могли сказать "мы антиимпериалисты и поддерживаем то, что происходит", - сказал он.

"Мне больно, потому что мы их экипировали", - добавляет Моралес. Он вспоминает, что, когда пришел к власти, в стране почти не было авиатехники, был один вертолет, а теперь их 25 и они, по словам Моралеса, используются против населения страны.