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Моралес заявил, что хочет продолжать деятельность из Буэнос-Айреса
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РИА Новости

Моралес заявил, что хочет продолжать деятельность из Буэнос-Айреса

16:11 17.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭво Моралес
Эво Моралес
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Эво Моралес. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 17 дек - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что хочет продолжать свою деятельность из Буэнос-Айреса.
"Здесь я чувствую себя более безопасно, спасибо аргентинскому народу, который меня удивил и придал мне много энергии. Чтобы быть в политике, нужно много сил и энергии, и это мне дарят люди, которые меня воодушевляют. Центром моей операции будет Буэнос-Айрес", - сказал он в интервью аргентинской газете Pagina 12.
Ранее издание Expreso de Salta со ссылкой на источники сообщало, что Моралес будет жить в аргентинском городе Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран, который находится менее чем в часе езды от границы с Боливией.
"На это мы посмотрим в свое время", - сказал Моралес, отвечая на вопрос, планирует ли он переезд ближе к своей стране.
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Экс-президент Боливии также сказал, что болезненно воспринял выступление вооруженных сил за его отставку, что он назвал "предательством".
"Мне причинило боль предательство вооруженных сил. Я не мог этого понять. Это был явный заговор. Я не понимаю, как военные могли сказать "мы антиимпериалисты и поддерживаем то, что происходит", - сказал он.
"Мне больно, потому что мы их экипировали", - добавляет Моралес. Он вспоминает, что, когда пришел к власти, в стране почти не было авиатехники, был один вертолет, а теперь их 25 и они, по словам Моралеса, используются против населения страны.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Сначала Моралес перебрался в Мексику, однако на этой неделе прибыл в Аргентину в качестве беженца. Вслед за Моралесом ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Де-факто власти Боливии объявили о проведении новых всеобщих выборов в стране, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах.
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СМИ: Моралес в Аргентине будет жить недалеко от границы с Боливией
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Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесАргентинаБоливияБуэнос-Айрес (город)В мире
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