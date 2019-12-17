В Сургуте женщина зарезала сожителя и спрятала тело на балконе

"По версии следствия, в один из дней декабря во время конфликта, произошедшего при совместном употреблении алкоголя, женщина нанесла потерпевшему несколько ножевых ранений, а после того, как он скончался, совместно с сожителем спрятала его тело на балконе, после чего продолжила употреблять алкоголь", - говорится в сообщении.