В ЛНР заявили, что обнаружили в Донбассе комплексы РЭБ силовиков

ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что украинские силовики используют комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у линии соприкосновения в Донбассе.
"Командование украинской армии продолжает активно использовать мобильные станции РЭБ в зоне проведения операции объединенных сил" , - заявил во вторник на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
По данным Народной милиции, таким образом украинские силовики создают препятствия работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы не допустить обнаружения военной техники 14 бригады украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.
"В районах населенных пунктов Кряковка, Крымское (под контролем Киева - ред.) и Желобок (под контролем ЛНР - ред.) отмечена работа мобильных групп РЭБ из состава 305 отдельного батальона (украинских силовиков - ред.)", - сказал Филипоненко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.