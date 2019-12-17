В ЛНР заявили, что обнаружили в Донбассе комплексы РЭБ силовиков

По данным Народной милиции, таким образом украинские силовики создают препятствия работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы не допустить обнаружения военной техники 14 бригады украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.

"В районах населенных пунктов Кряковка, Крымское (под контролем Киева - ред.) и Желобок (под контролем ЛНР - ред.) отмечена работа мобильных групп РЭБ из состава 305 отдельного батальона (украинских силовиков - ред.)", - сказал Филипоненко.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.