Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T16:06+0300
https://ria.ru/20191217/1562494731.html
В Париже начались протесты против пенсионной реформы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156202/95/1562029506_0:192:2048:1344_1036x0_80_0_0_f110317078a548ce8e998581334f02e9.jpg
РИА Новости

В Париже начались протесты против пенсионной реформы

16:06 17.12.2019
1173
© Фото : Sputnik FranceПротесты против пенсионной реформы
Протесты против пенсионной реформы
© Фото : Sputnik France
Протесты против пенсионной реформы. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 дек - РИА Новости, Виктория Иванова. Жители Парижа и других французских городов во вторник снова вышли на улицы столицы Франции, чтобы в очередной раз выразить свое недовольство с предложенной властями страны пенсионной реформы.
Как передает корреспондент РИА Новости, на площади Республики в Париже, откуда возьмет свое начало манифестация, люди стали собираться задолго до запланированного на 13.30 местного времени (15.30 мск) старта шествия. Из-за продолжающейся забастовки движение общественного транспорта в Париже серьезно нарушено, но это не остановило протестующих - к месту проведения акции они добирались пешком или на прокатных самокатах и велосипедах.
Эйфелева башня в Париже
16 декабря, 11:57
Пробки в столичном регионе Франции превысили 600 километров
С собой люди принесли флаги и шары с логотипами французских профсоюзов - CGT, Force Ouvriere, Solidaires, Attac - которые и призывали граждан выйти на улицы. Также некоторые протестующие несут плакаты: "Работники железных дорог бастуют: тот же Макрон, та же битва", "Социальная сфера в опасности: уставшие злые медсестры", "Убивать образование - порабощать народ". Таким образом, только по плакатам можно понять, что манифестация объединила представителей самого широкого круга профессий: и работников транспортной сферы, и медиков, и школьных учителей, и институтских преподавателей, и социальных работников, и сотрудников аэропортов.
Свои коррективы в ход протеста внесло и предстоящее Рождество. Кто-то из участников шествия в качестве головного убора выбрал новогодний колпак, а кто-то написал на своём плакате пожелание "счастливых забастовок".
Скоростной поезд TGV в Франции
14 декабря, 02:07
Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
Небо над площадью Республики то и дело затягивается дымом от фаеров, которые участники шествия зажигают в разных уголках площади. В воздухе - какофония звуков: лозунги и кричалки, трели свистков, зажигательная музыка из фургонов профсоюзов. В целом на акции пока царит мирная, хоть и оживленная, атмосфера. Однако спокойная обстановка рано или поздно может быть нарушена представителями ультра-левых движений: по некоторым данным, их численность на шествии во вторник может измеряться несколькими сотнями.
Помимо Парижа с утра вторника демонстрации прошли или проходят во многих городах страны, в частности, в Ницце, Нанте, Руане, Марселе, Лионе, Бордо и других.
Президент Франции Эммануэль Макрон
13 декабря, 17:35
Макрон заявил о продолжении работы правительства по пенсионной реформе
Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. Одиннадцатого декабря премьер-министр Эдуар Филипп представил положения реформы, сообщив, что в феврале следующего года соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента.
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что правительство продолжает работу по пенсионной реформе и, находясь в Брюсселе, не стал комментировать проведение массовой забастовки.
Эдуард Филипп
11 декабря, 15:16
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
1811000
Обсудить 4
Эдуар ФилиппРуанФранцияЛионНиццаВ мире
Рекомендуем
Австрийские полицейские
СМИ: в Вене трех мужчин подозревают в планировании теракта на ярмарке
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Демократам отказали в вызове свидетелей по импичменту Трампу в сенат
Венесуэла
В Венесуэле лишили неприкосновенности обвиняемых в госизмене депутатов
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трампу нужна торговая сделка для предвыборной гонки, считают в Китае
Президент США Дональд Трамп
Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
Беспорядки в Бейруте
В столице Ливана продолжаются погромы и противостояния с полицией
Флаги Китая и США на церемонии открытия американо-китайского стратегического и экономического диалога в Пекине
Китай выразил протест США из-за выдворения дипломатов
Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша
В Праге состоялась манифестация за отставку премьера Бабиша
Во время демонстрации в Париже, Франция
В Париже радикалы устроили беспорядки в ходе манифестации
Дмитрий Мезенцев
Российский посол призвал не торопиться в вопросах интеграции с Минском
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Мария Бутина в студии радио Sputnik
Мария Бутина будет вести стрим RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу"
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
Трамп раскритиковал Fox News за интервью с экс-главой ФБР
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
Лента новостейМолния