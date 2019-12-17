Папа Римский снял секретность с расследования случаев педофилии

ВАТИКАН, 17 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск отменил режим секретности с расследования преступлений, связанных с педофилией и насилием над несовершеннолетними, и одновременно установил новый возрастной порог для жертв распространения порнографических материалов священниками.

Согласно двум опубликованным во вторник рескриптам, понтифик распорядился внести изменения в так называемые "Нормы о более тяжелых преступлениях", которые были впервые были изданы в 2001 году и содержали позицию Церкви по преступлениям сексуального характера в отношении детей. В новой редакции подчеркивается, что в ведении Конгрегации доктрины веры (бывшая Святая инквизиция) находятся "тяжкие преступления против нравов", среди которых "приобретение, хранение и распространение священнослужителями", порнографических материалов с несовершеннолетними в возрасте до 18 лет "в целях сексуального удовлетворения любыми средствами и при использовании любой технологии". В предыдущем издании документа от 2010 года верхний возрастной порог, с которого Ватикан признавал порнографию детской, составлял 14 лет. Новые положения предстоит одобрить Конгрегации доктрины веры, которая в том числе занимается преступлениями, совершенными священниками-педофилами.

Кроме того, папа Франциск издал распоряжение "О конфиденциальности судебных процессов", которое снимает особый режим "папской секретности" с ведения дел, связанных с сексуальным насилием и распространением детской порнографии, в которых обвиняются священнослужители. "Папская тайна не применяется к обвинению, судебным процессам и вердиктам", отмечается в рескрипте, где описаны обвинения, касающиеся педофилии.

Вместе с тем, подобные расследования, отмечается в сообщении Святого престола, должны вестись с соблюдением "безопасности, цельности и конфиденциальности" информации по подобным расследованиям.

"Лицо, подавшее заявление, лицо, которое заявляет о том, что ему навредили, и свидетели, не будут связаны обязательством хранить молчание", - говорится в документе.