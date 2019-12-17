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Религия и мировоззрение
2019-12-17T16:05+0300
https://ria.ru/20191217/1562494669.html
Папа Римский снял секретность с расследования случаев педофилии
https://cdn21.img.ria.ru/images/153000/41/1530004186_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_a731b94620df3789d327fa580dda0817.jpg
РИА Новости

Папа Римский снял секретность с расследования случаев педофилии

16:05 17.12.2019
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CC0 / Pixabay/Julius_Silver / Ватикан
Ватикан
CC0 / Pixabay/Julius_Silver /
ВАТИКАН, 17 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск отменил режим секретности с расследования преступлений, связанных с педофилией и насилием над несовершеннолетними, и одновременно установил новый возрастной порог для жертв распространения порнографических материалов священниками.
Согласно двум опубликованным во вторник рескриптам, понтифик распорядился внести изменения в так называемые "Нормы о более тяжелых преступлениях", которые были впервые были изданы в 2001 году и содержали позицию Церкви по преступлениям сексуального характера в отношении детей. В новой редакции подчеркивается, что в ведении Конгрегации доктрины веры (бывшая Святая инквизиция) находятся "тяжкие преступления против нравов", среди которых "приобретение, хранение и распространение священнослужителями", порнографических материалов с несовершеннолетними в возрасте до 18 лет "в целях сексуального удовлетворения любыми средствами и при использовании любой технологии". В предыдущем издании документа от 2010 года верхний возрастной порог, с которого Ватикан признавал порнографию детской, составлял 14 лет. Новые положения предстоит одобрить Конгрегации доктрины веры, которая в том числе занимается преступлениями, совершенными священниками-педофилами.
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Кроме того, папа Франциск издал распоряжение "О конфиденциальности судебных процессов", которое снимает особый режим "папской секретности" с ведения дел, связанных с сексуальным насилием и распространением детской порнографии, в которых обвиняются священнослужители. "Папская тайна не применяется к обвинению, судебным процессам и вердиктам", отмечается в рескрипте, где описаны обвинения, касающиеся педофилии.
Вместе с тем, подобные расследования, отмечается в сообщении Святого престола, должны вестись с соблюдением "безопасности, цельности и конфиденциальности" информации по подобным расследованиям.
"Лицо, подавшее заявление, лицо, которое заявляет о том, что ему навредили, и свидетели, не будут связаны обязательством хранить молчание", - говорится в документе.
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Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в лоне Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Франциска. В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. Понтифик установил, что среди серьезных оснований для немедленного отстранения епископа является недостаточное внимание к жалобам на сексуальное насилие священнослужителей в отношении детей, а также "уязвимых групп" совершеннолетних. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством". В последние месяцы Святой престол принял строгие меры в отношении ряда видных иерархов Римско-католической церкви, которые ранее были обвинены в сексуальном насилии над несовершеннолетними или сокрытии подобных случаев.
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеВатиканрелигияВ мире
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