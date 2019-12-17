Российский посол призвал не торопиться в вопросах интеграции с Минском

МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Посол РФ в Минске Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев считает неуместной "соревновательность" при подготовке "дорожных карт" по интеграции с Белоруссией , поскольку при этом можно упустить "содержательные моменты" и не соблюсти интересы сторон.

"И какая-то соревновательность – подпишем мы на этой неделе или на следующей, наверное, важна, но очень важно в борьбе за выигрыш недели или дней не упустить содержательные моменты, интересы сторон. Тем более, что мы говорим – единство подходов должно, безусловно, учитывать интересы и Беларуси, и России, в том числе при проведении промышленной политики. Убежден, что так и будет", - сказал Мезенцев журналистам после посещения Минского автозавода.

Комментируя возможность подписания президентами двух стран программу углубленной интеграции до конца этого года, дипломат обратил внимание, что "в начале сентября премьер-министрами двух стран эта программа была парафирована, это базовый стартовый документ, который лежит в основе интеграционной работы".

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатываются 31 проект отраслевых "дорожных карт".

В начале декабря премьер-министры двух стран провели переговоры в Сочи, на следующий день переговоры прошли на уровне президентов. В результате несогласованными остались восемь отраслевых "дорожных карт", сообщал посол Белоруссии в России Владимир Семашко.