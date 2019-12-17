Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
2019-12-17T16:03+0300
https://ria.ru/20191217/1562494557.html
Российский посол призвал не торопиться в вопросах интеграции с Минском
https://cdn25.img.ria.ru/images/155319/91/1553199168_0:0:2732:1537_1036x0_80_0_0_324ee3dc61e93000ce4a7798c9d043ab.jpg
РИА Новости

Российский посол призвал не торопиться в вопросах интеграции с Минском

16:03 17.12.2019
1496
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев считает неуместной "соревновательность" при подготовке "дорожных карт" по интеграции с Белоруссией, поскольку при этом можно упустить "содержательные моменты" и не соблюсти интересы сторон.
"И какая-то соревновательность – подпишем мы на этой неделе или на следующей, наверное, важна, но очень важно в борьбе за выигрыш недели или дней не упустить содержательные моменты, интересы сторон. Тем более, что мы говорим – единство подходов должно, безусловно, учитывать интересы и Беларуси, и России, в том числе при проведении промышленной политики. Убежден, что так и будет", - сказал Мезенцев журналистам после посещения Минского автозавода.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
14 декабря, 13:31
Медведев обсудил с премьером Белоруссии вопросы интеграции и торговли
Комментируя возможность подписания президентами двух стран программу углубленной интеграции до конца этого года, дипломат обратил внимание, что "в начале сентября премьер-министрами двух стран эта программа была парафирована, это базовый стартовый документ, который лежит в основе интеграционной работы".
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатываются 31 проект отраслевых "дорожных карт".
В начале декабря премьер-министры двух стран провели переговоры в Сочи, на следующий день переговоры прошли на уровне президентов. В результате несогласованными остались восемь отраслевых "дорожных карт", сообщал посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Новая встреча глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко планируется 20 декабря в Санкт-Петербурге (в рамках неформального саммита ЕАЭС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем Лукашенко не исключал, что ему еще придется после 20 декабря встретиться с Путиным, чтобы расставить точки над "i" в отношениях в сфере экономики. Также он говорил о целесообразности своей встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить некоторые вопросы экономических отношений.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
10 декабря, 12:24Союзное государство
Россия готова развивать интеграцию с Белоруссией на основе равноправия
1812102
Обсудить 2
Союзное государствоДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоБелоруссияРоссия
Рекомендуем
Виды России. Курильские острова
На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Глава ДНР заявил о продолжении курса на интеграцию с Россией
Заседание Совета безопасности ООН
Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Подсветка Большого театра после реконструкции
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Строительство газопровода Северный поток-2
СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"
Виды России. Курильские острова
В Японии коммунисты призвали требовать у РФ весь Курильский архипелаг
Глава ЛНР Леонид Пасечник
Пасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала призыв к отказу Sputnik и RT в аккредитации
Китайские юани
Китай призвал ЕС запустить работу над соглашением о свободной торговле
Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Сергей Корнеев
Россия и Китай обсудят обновление соглашения о безвизовых поездках
Австрийские полицейские
СМИ: в Вене трех мужчин подозревают в планировании теракта на ярмарке
Испытания новейшей боевой машины Деривация попали на видео
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины "Деривация"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
Лента новостейМолния