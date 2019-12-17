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В Чебоксарах девушку осудили условно за удар полицейского ногой в лицо
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РИА Новости

В Чебоксарах девушку осудили условно за удар полицейского ногой в лицо

15:57 17.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Семнадцатилетняя жительница Чебоксар, искусавшая сотрудников ГИБДД и ударившая одного из них ногой в лицо, осуждена на полгода условно, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, в ночь с 22 на 23 сентября 2019 года двое сотрудников ГИБДД во время патрулирования обнаружили школьницу на остановке общественного транспорта в Новоюжном районе города, когда та вместе со своей подругой употребляла пиво. Девушку посадили в служебный автомобиль, где она укусила за руки инспекторов ДПС, а затем нанесла одному из них удар ногой по лицу.
"Девушка признана виновной в применении насилия в отношении представителей власти. Ей назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - говорится в сообщении.
Девушка и ее подруга также привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей за употребление спиртных напитков в общественном месте.
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ГИБДД МВД РФСледственный комитет РФЧувашияЧебоксарыРоссияПроисшествия
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