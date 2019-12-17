Губернатор Кубани хочет запретить продажу снюсов в регионе

КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с законодательной инициативой о запрете продажи снюсов на территории региона, сообщает его пресс-служба.

"В Горячем Ключе уже есть случай тяжелейшего отравления снюсом, и мы не можем просто смотреть, как травятся наши дети. Продажу этой смеси нужно не просто ограничить, а полностью запретить на территории Кубани. С такой инициативой мы уже обратились в ЗСК. Рассчитываю, что парламентарии нас поддержат и в ближайшее время этот закон будет принят", - приводит пресс-служба администрации Кубани слова Кондратьева.

Отмечается, что до принятия соответствующего решения региональные власти совместно с Роспотребнадзором и полицией будут проводить масштабные рейды мест торговли, особенно вблизи социальных учреждений, школ и спортивных клубов.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.

Снюс - один из видов некурительного бездымного табака, главным компонентом которого является никотин. В одной порции снюса его содержится примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете. Продажа вещества запрещена в странах ЕС (кроме Швеции) и с 2016 года в России. За нарушение запрета в РФ введен административный штраф для граждан от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 7 тысяч до 12 тысяч, для юрлиц - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей. Однако этот запрет не регулирует продажу синтетических аналогов табака.