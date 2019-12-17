Число промышленных комплексов в Москве выросло до 53

Статус промкомплекса, дающий право на налоговые и иные льготы, 17 декабря получили входящая в структуры "Роскосмоса" научно-производственная корпорация "ВНИИЭМ", а также ведущий российский научно-исследовательский центр в области авиации ФГУП "ГосНИИАС", говорится в сообщении.

Для присвоения специального статуса предприятие должно соответствовать установленным требованиям к эффективности промышленной деятельности. Среди них: объем инвестиций за последние 5 лет, размер фонда оплаты труда, объем годовой выручки, среднемесячная зарплата сотрудников. Указанный статус позволяет сократить налог на прибыль в части региональной доли, налог на имущество, земельный налог, а также арендную плату за землю. В итоге региональная налоговая нагрузка снижается на 17-25%, напомнили в пресс-службе.