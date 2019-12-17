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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2019-12-17T15:51+0300
https://ria.ru/20191217/1562493813.html
Число промышленных комплексов в Москве выросло до 53
https://cdn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621814_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_bf6e700f56489e57109bf66f2d177412.jpg
РИА Новости

Число промышленных комплексов в Москве выросло до 53

15:51 17.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на небоскребы "Москва-сити"
Вид на небоскребы Москва-сити
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Правительство Москвы присвоило статус промышленного комплекса еще двум предприятиям, в результате чего количество промкомплексов в столице достигло 53, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Статус промкомплекса, дающий право на налоговые и иные льготы, 17 декабря получили входящая в структуры "Роскосмоса" научно-производственная корпорация "ВНИИЭМ", а также ведущий российский научно-исследовательский центр в области авиации ФГУП "ГосНИИАС", говорится в сообщении.
"Присвоение особых статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности – одна из мер поддержки правительством Москвы промышленных предприятий. На данный момент имеют право на различные льготы 109 компаний: 53 промкомплекса, 36 технопарков, 10 якорных резидентов, 9 инвестиционных приоритетных проектов, 1 производитель автотранспортных средств. Общее количество работающих в них сотрудников – более 113 тысяч человек", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Для присвоения специального статуса предприятие должно соответствовать установленным требованиям к эффективности промышленной деятельности. Среди них: объем инвестиций за последние 5 лет, размер фонда оплаты труда, объем годовой выручки, среднемесячная зарплата сотрудников. Указанный статус позволяет сократить налог на прибыль в части региональной доли, налог на имущество, земельный налог, а также арендную плату за землю. В итоге региональная налоговая нагрузка снижается на 17-25%, напомнили в пресс-службе.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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