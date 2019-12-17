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Депутата гордумы Переславля, подозреваемого в убийстве, лишили мандата
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РИА Новости

Депутата гордумы Переславля, подозреваемого в убийстве, лишили мандата

15:50 17.12.2019 (обновлено: 16:45 17.12.2019)
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© Фото : страница NewsPereslavl во ВКонтактеВладимир Корнилов
Владимир Корнилов
© Фото : страница NewsPereslavl во ВКонтакте
Владимир Корнилов. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Депутаты Переславль-Залесской городской думы удовлетворили просьбу главы фракции "Единой России" Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве, о снятии с него депутатских полномочий, сообщил РИА Новости депутат ярославской областной думы Сергей Хабибулин.
Ранее председатель гордумы Сергей Корниенко сообщил РИА Новости, что Корнилов задержан по подозрению в убийстве. Позже СУСК РФ по региону подтвердило эту информацию; по версии следствия, 14 декабря 53-летний депутат избил и задушил 60-летнего знакомого, с которым вместе выпивал. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Владимир Корнилов
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Хабибулин рассказал, что он присутствовал на внеочередном заседании гордумы по рассмотрению заявления Корнилова о сложении депутатских полномочий. "Все прошло очень быстро, заявление удовлетворено, Корнилов лишен депутатского мандата", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что Корнилова также планируют исключить из "Единой России".
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Уголовное дело экс-главы фракции "Единой России" в ПереславлеВладимир КорниловЕдиная РоссияРоссияПереславль-ЗалесскийПроисшествия
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