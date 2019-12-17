Депутата гордумы Переславля, подозреваемого в убийстве, лишили мандата

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Депутаты Депутаты Переславль-Залесской городской думы удовлетворили просьбу главы фракции "Единой России" Владимира Корнилова , подозреваемого в убийстве, о снятии с него депутатских полномочий, сообщил РИА Новости депутат ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

Ранее председатель гордумы Сергей Корниенко сообщил РИА Новости, что Корнилов задержан по подозрению в убийстве. Позже СУСК РФ по региону подтвердило эту информацию; по версии следствия, 14 декабря 53-летний депутат избил и задушил 60-летнего знакомого, с которым вместе выпивал. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Хабибулин рассказал, что он присутствовал на внеочередном заседании гордумы по рассмотрению заявления Корнилова о сложении депутатских полномочий. "Все прошло очень быстро, заявление удовлетворено, Корнилов лишен депутатского мандата", - сказал собеседник.