Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T15:50+0300
https://ria.ru/20191217/1562493741.html
В Арктике откроют Агентство по развитию человеческого капитала
https://cdn24.img.ria.ru/images/154966/17/1549661783_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_c1779921521b2da3830a4fc7b939c28a.jpg
РИА Новости

В Арктике откроют Агентство по развитию человеческого капитала

15:50 17.12.2019
144
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаАрктика
Арктика
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Арктика. Архивное фото
МУРМАНСК, 17 дек - РИА Новости. Агентство по развитию человеческого капитала начнет работать в Арктике с 2020 года, сообщил заместитель председателя правительства Юрий Трутнев на заседании президиума госкомиссии по вопросам развития Арктики.
"С 2020 года в Арктике начинает работать Агентство по развитию человеческого капитала, задачи которого - кадровое обеспечение новых инвестиционных проектов. После принятия законодательства о системе преференций в Арктике начнут работать Корпорация развития и Агентство по привлечению инвестиций",- отметил Трутнев.
Дрейфующий ледовый лагерь Барнео в Арктике
11 декабря, 19:38
Ученые доказали право России расширить свой шельф в Арктике
АРЧК создано в сентябре 2015 года. Сейчас целью агентства является комплексное решение вопросов по обеспечению Дальневосточного федерального округа инвестиционными проектами и трудовыми ресурсами, приток населения в регион и его закрепление.
230000
Обсудить 0
АрктикаЭкономика
Рекомендуем
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
Ущерб от лесных пожаров в России в 2019 году составил 14,4 млрд рублей
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время церемонии возложения цветов к могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены
КПРФ возложит цветы к месту захоронения Сталина у Кремлевской стены
Лидия Михеева во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами Общественной палаты
Для контроля соцсетей не нужны отдельные законы, заявила глава ОП
ТЭЦ
В Росгидромете рассказали, как сократить выбросы парниковых газов
Эво Моралес
Моралес заявил, что хочет продолжать деятельность из Буэнос-Айреса
Владимир Корнилов
Депутата гордумы Переславля, подозреваемого в убийстве, лишили мандата
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
В Киеве в стычках с митингующими пострадали еще двое полицейских
Леонид Пасечник
Глава ЛНР назвал условие для прекращения конфликта в Донбассе
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
У детей из семьи, у которой нашли арсенал под Гатчиной, нет документов
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский продолжает политику Порошенко в Донбассе, заявили в ДНР
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Владимира обвинили в нанесении тяжкого вреда здоровью ребенка
Отель в Шарм-эль-Шейхе
В Египте назвали возможные сроки реновации отелей
Офис компании Яндекс в Москве
"Яндекс" представил большое поисковое обновление
Протесты против пенсионной реформы
В Париже начались протесты против пенсионной реформы
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
Лента новостейМолния