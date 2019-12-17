В Арктике откроют Агентство по развитию человеческого капитала

"С 2020 года в Арктике начинает работать Агентство по развитию человеческого капитала, задачи которого - кадровое обеспечение новых инвестиционных проектов. После принятия законодательства о системе преференций в Арктике начнут работать Корпорация развития и Агентство по привлечению инвестиций",- отметил Трутнев.