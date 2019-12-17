В Арктике откроют Агентство по развитию человеческого капитала

МУРМАНСК, 17 дек - РИА Новости. Агентство по развитию человеческого капитала начнет работать в Арктике с 2020 года, сообщил заместитель председателя правительства Юрий Трутнев на заседании президиума госкомиссии по вопросам развития Арктики.
"С 2020 года в Арктике начинает работать Агентство по развитию человеческого капитала, задачи которого - кадровое обеспечение новых инвестиционных проектов. После принятия законодательства о системе преференций в Арктике начнут работать Корпорация развития и Агентство по привлечению инвестиций",- отметил Трутнев.
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АРЧК создано в сентябре 2015 года. Сейчас целью агентства является комплексное решение вопросов по обеспечению Дальневосточного федерального округа инвестиционными проектами и трудовыми ресурсами, приток населения в регион и его закрепление.