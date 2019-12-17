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Следователи передали адвокатам материалы по делу об убийстве Шеремета
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РИА Новости

Следователи передали адвокатам материалы по делу об убийстве Шеремета

15:48 17.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет. Архивное фото
КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Следователи Национальной полиции Украины предоставили стороне защиты для ознакомления часть материалов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
По данным пресс-службы, во вторник следователи встретились с представителем фигурантов уголовного дела об убийстве Шеремета.

"Следователи предоставили представителю стороны защиты материалы досудебного расследования для ознакомления, за исключением тех, разглашение которых может помешать проведению расследования. В частности, речь идет и о мерах безопасности в отношении определенных лиц, которые применялись в этом уголовном производстве. Эти данные не подлежат разглашению в рамках проведения досудебного расследования", - говорится в сообщении на странице МВД в Facebook.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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Ситуация на УкраинеУбийство журналиста Павла ШереметаДонбассАрсен АваковМВД УкраиныПавел ШереметКиевУкраинаВ мире
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