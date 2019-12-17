Астрономы обнаружили древнюю звездную вспышку в центре нашей галактики

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые с помощью телескопа VLTобнаружили в центре Млечного Пути древнюю область звездообразования. Вспышка в ней была настолько интенсивной, что привела к взрыву более ста тысяч сверхновых. Фотографии вспышки Ученые с помощью телескопа VLTобнаружили в центре Млечного Пути древнюю область звездообразования. Вспышка в ней была настолько интенсивной, что привела к взрыву более ста тысяч сверхновых. Фотографии вспышки выложены на сайте ESO (EuropeanSouthernObservatory), результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Ученые из ESOизучили с высокой детальностью центральную область Млечного пути площадью 60 тысяч квадратных световых лет с угловым разрешением 0,2 угловых секунды. Чтобы было понятно, ученые говорят, что при такой степени детализации можно глядя из Мюнхена увидеть футбольный мяч в Цюрихе.

"Беспрецедентный обзор большой части галактического центра дал нам понимание процесса формирования звезд в этом регионе Млечного пути", — приводятся в пресс-релизе ESO слова руководителя исследования Райнера Шёделя (Rainer Schödel) из Андалузского института астрофизики в Гранаде (Испания).

Такие возможности обеспечил исследователям инструмент HAWK-I — широкополосная инфракрасная пленоптическая камера на телескопе VLT (Very Large Telescope) в чилийской пустыне Атакама.

Совместив изображения, сделанные в трех разных диапазонах волн (1250, 1635 и 2150 нанометров), ученые получили сверхчеткую картинку, на которой видны звезды в центральной области нашей галактики, которые раньше были скрыты пылью.

Это позволило авторам выделить несколько областей в центре галактики: ядерный звездный кластер; так называемый арочный кластер — самое плотное скопление звезд в Млечном Пути; кластер Quintuplet, содержащий пять ярких звезд; а также область ионизированного газообразного водорода.

Ученые также выявили новые подробности рождения звезд в нашей галактике. Оказалось, что около 80 процентов звезд в центральном регионе Млечного Пути образовались в самые первые "годы жизни" нашей галактики, между 8 и 13,5 миллиардами лет назад.

"Вопреки существовавшему мнению, мы обнаружили, что образование звезд не было непрерывным", — говорит первый автор статьи Франциско Ногерас-Лара (Francisco Nogueras-Lara).

За этим начальным периодом звездообразования последовало около шести миллиардов лет, в течение которых рождалось очень мало звезд. Второй взрыв звездообразования произошел около миллиарда лет назад, когда в течение 100 миллионов лет в центре галактики образовалось множество звезд общей массой несколько десятков миллионов Солнц. Для сравнения, в настоящее время весь Млечный Путь образует звезды со скоростью около одной или двух солнечных масс в год.