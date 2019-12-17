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Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-17T16:30+0300
https://ria.ru/20191217/1562493487.html
Астрономы обнаружили древнюю звездную вспышку в центре нашей галактики
https://cdn21.img.ria.ru/images/156249/04/1562490457_136:0:1123:555_1036x0_80_0_0_6734d267fb83d59fb4a99fbdcd0c7d7d.jpg
РИА Новости

Астрономы обнаружили древнюю звездную вспышку в центре нашей галактики

15:46 17.12.2019 (обновлено: 16:30 17.12.2019)
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© ESO/Nogueras-Lara et al.Снимок центральной части Млечного Пути, сделанный инструментом HAWK-I на телескопе ESO VLT в чилийской пустыне Атакама
Снимок центральной части Млечного Пути, сделанный инструментом HAWK-I на телескопе ESO VLT в чилийской пустыне Атакама
© ESO/Nogueras-Lara et al.
Снимок центральной части Млечного Пути, сделанный инструментом HAWK-I на телескопе ESO VLT в чилийской пустыне Атакама
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые с помощью телескопа VLTобнаружили в центре Млечного Пути древнюю область звездообразования. Вспышка в ней была настолько интенсивной, что привела к взрыву более ста тысяч сверхновых. Фотографии вспышки выложены на сайте ESO (EuropeanSouthernObservatory), результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.
Ученые из ESOизучили с высокой детальностью центральную область Млечного пути площадью 60 тысяч квадратных световых лет с угловым разрешением 0,2 угловых секунды. Чтобы было понятно, ученые говорят, что при такой степени детализации можно глядя из Мюнхена увидеть футбольный мяч в Цюрихе.
"Беспрецедентный обзор большой части галактического центра дал нам понимание процесса формирования звезд в этом регионе Млечного пути", — приводятся в пресс-релизе ESO слова руководителя исследования Райнера Шёделя (Rainer Schödel) из Андалузского института астрофизики в Гранаде (Испания).
Такие возможности обеспечил исследователям инструмент HAWK-I — широкополосная инфракрасная пленоптическая камера на телескопе VLT (Very Large Telescope) в чилийской пустыне Атакама.
Совместив изображения, сделанные в трех разных диапазонах волн (1250, 1635 и 2150 нанометров), ученые получили сверхчеткую картинку, на которой видны звезды в центральной области нашей галактики, которые раньше были скрыты пылью.
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Это позволило авторам выделить несколько областей в центре галактики: ядерный звездный кластер; так называемый арочный кластер — самое плотное скопление звезд в Млечном Пути; кластер Quintuplet, содержащий пять ярких звезд; а также область ионизированного газообразного водорода.
Ученые также выявили новые подробности рождения звезд в нашей галактике. Оказалось, что около 80 процентов звезд в центральном регионе Млечного Пути образовались в самые первые "годы жизни" нашей галактики, между 8 и 13,5 миллиардами лет назад.
"Вопреки существовавшему мнению, мы обнаружили, что образование звезд не было непрерывным", — говорит первый автор статьи Франциско Ногерас-Лара (Francisco Nogueras-Lara).
За этим начальным периодом звездообразования последовало около шести миллиардов лет, в течение которых рождалось очень мало звезд. Второй взрыв звездообразования произошел около миллиарда лет назад, когда в течение 100 миллионов лет в центре галактики образовалось множество звезд общей массой несколько десятков миллионов Солнц. Для сравнения, в настоящее время весь Млечный Путь образует звезды со скоростью около одной или двух солнечных масс в год.
"Условия в исследуемом регионе во время всплеска активности, должно быть, напоминали условия в галактиках со вспышкой звездообразования (starburst galaxy), которые образуют звезды со скоростью более 100 солнечных масс в год, — говорит Ногерас-Лара. — Этот всплеск активности, который привел к взрыву более ста тысяч сверхновых, был, вероятно, одним из самых энергичных событий во всей истории Млечного пути".
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