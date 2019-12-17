Симоньян прокомментировала призыв к отказу Sputnik и RT в аккредитации

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала призыв аналитического центра "Европейские ценности" отказывать некоторым российским СМИ в аккредитации.
"Чешская контора под названием "Европейские ценности" опубликовала доклад, в котором призвала отказывать Sputnik и RT в аккредитации. Потому что мы не являемся "свободной прессой". Контора получает деньги в виде пожертвований, в том числе от британского МИДа и американского посольства в Праге. Пару лет назад эти люди уже опубликовали список наших эфирных гостей и назвали их "полезными идиотами". В результате публикации не произошло ровным счетом ничего. Do something stupid. Fail. Repeat (Сделай глупость. Потерпи неудачу. Повтори. — Прим. ред.)", — написала Симоньян в Telegram-канале.
Аналитический центр "Европейские ценности" основали в Чехии в 2005 году. Его представители заявляют, что цель деятельности — "защита либеральной демократии".
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В октябре 2017 года организация опубликовала список из 2327 американских, британских и европейских политиков, дипломатов и военных, которые когда-либо были гостями эфира RT. В перечень в том числе включили Дональда Трампа, Джона Маккейна и Бориса Джонсона.
В докладе под названием "Кремлевская платформа для "полезных идиотов" на Западе" утверждалось, что список составлен для выявления тех, кто "предоставляет свое имя и авторитет каналу", который авторы обвиняют в стремлении "подорвать основы демократии".