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Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2019-12-17T16:09+0300
https://ria.ru/20191217/1562493455.html
Симоньян прокомментировала призыв к отказу Sputnik и RT в аккредитации
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РИА Новости

Симоньян прокомментировала призыв к отказу Sputnik и RT в аккредитации

15:48 17.12.2019 (обновлено: 16:09 17.12.2019)
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© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала призыв аналитического центра "Европейские ценности" отказывать некоторым российским СМИ в аккредитации.
В начале декабря эта организация опубликовала доклад, в котором, в частности, призвала страны Европы не считать телеканалы RT и Sputnik представителями "свободной прессы". Представители аналитического центра предложили отказывать российским СМИ в доступе на пресс-конференции.

"Чешская контора под названием "Европейские ценности" опубликовала доклад, в котором призвала отказывать Sputnik и RT в аккредитации. Потому что мы не являемся "свободной прессой". Контора получает деньги в виде пожертвований, в том числе от британского МИДа и американского посольства в Праге. Пару лет назад эти люди уже опубликовали список наших эфирных гостей и назвали их "полезными идиотами". В результате публикации не произошло ровным счетом ничего. Do something stupid. Fail. Repeat (Сделай глупость. Потерпи неудачу. Повтори. — Прим. ред.)", — написала Симоньян в Telegram-канале.

Аналитический центр "Европейские ценности" основали в Чехии в 2005 году. Его представители заявляют, что цель деятельности — "защита либеральной демократии".
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В октябре 2017 года организация опубликовала список из 2327 американских, британских и европейских политиков, дипломатов и военных, которые когда-либо были гостями эфира RT. В перечень в том числе включили Дональда Трампа, Джона Маккейна и Бориса Джонсона.
В докладе под названием "Кремлевская платформа для "полезных идиотов" на Западе" утверждалось, что список составлен для выявления тех, кто "предоставляет свое имя и авторитет каналу", который авторы обвиняют в стремлении "подорвать основы демократии".
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МедиавойныТелеканал RTSputnikРоссия сегодняДональд ТрампМаргарита СимоньянДжон Маккейн (политик)СШАВ мире
Популярные комментарии
Победа будет за нами!!!
17 декабря, 16:13
Стас Титов
710003
Аналитический центр "Европейские ценности" в Чехии это ширма. Нет там ничего ценного.
17 декабря, 16:41
ДАДроид Андроид
810002
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