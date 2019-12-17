Симоньян прокомментировала призыв к отказу Sputnik и RT в аккредитации

"Чешская контора под названием "Европейские ценности" опубликовала доклад, в котором призвала отказывать Sputnik и RT в аккредитации. Потому что мы не являемся "свободной прессой". Контора получает деньги в виде пожертвований, в том числе от британского МИДа и американского посольства в Праге. Пару лет назад эти люди уже опубликовали список наших эфирных гостей и назвали их "полезными идиотами". В результате публикации не произошло ровным счетом ничего. Do something stupid. Fail. Repeat (Сделай глупость. Потерпи неудачу. Повтори. — Прим. ред.)", — написала Симоньян в Telegram-канале .