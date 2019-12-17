КПРФ возложит цветы к месту захоронения Сталина у Кремлевской стены

"Двадцать первого декабря 2019 года центральный комитет КПРФ, московское городское отделение КПРФ, фракция КПРФ в Государственной думе ФС РФ, Движение в поддержку армии, Союз советских офицеров, всероссийский женский союз "Надежда России", Ленинский коммунистический союз молодежи, общероссийская общественная организация "Дети войны" и ряд других левых партий и движений намерены возложить венок и цветы к месту захоронения И.В. Сталина у Кремлевской стены в связи со 140-й годовщиной со дня его рождения, а также возложить венок и цветы к Мавзолею В.И. Ленина с последующим прохождением через Мавзолей", - говорится в сообщении.