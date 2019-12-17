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КПРФ возложит цветы к месту захоронения Сталина у Кремлевской стены
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РИА Новости

КПРФ возложит цветы к месту захоронения Сталина у Кремлевской стены

15:42 17.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛидер КПРФ Геннадий Зюганов во время церемонии возложения цветов к могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время церемонии возложения цветов к могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время церемонии возложения цветов к могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. КПРФ в субботу, 21 декабря, в 140-ю годовщину со дня рождения Иосифа Сталина возложит венок и цветы к месту его захоронения у Кремлевской стены, сообщили журналистам в пресс-службе фракции.
"Двадцать первого декабря 2019 года центральный комитет КПРФ, московское городское отделение КПРФ, фракция КПРФ в Государственной думе ФС РФ, Движение в поддержку армии, Союз советских офицеров, всероссийский женский союз "Надежда России", Ленинский коммунистический союз молодежи, общероссийская общественная организация "Дети войны" и ряд других левых партий и движений намерены возложить венок и цветы к месту захоронения И.В. Сталина у Кремлевской стены в связи со 140-й годовщиной со дня его рождения, а также возложить венок и цветы к Мавзолею В.И. Ленина с последующим прохождением через Мавзолей", - говорится в сообщении.
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