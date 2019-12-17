В Олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior победил 221 школьник

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В первой Олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior. одержала победу 61 команда – всего 221 школьник 5-7 классов, лидером по числу призеров стала Московская область, сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

Олимпиада в 2019-2020 учебном году впервые проводилась Кружковым движением НТИ в партнерстве с АНО "Россия — страна возможностей", "Платформой НТИ" и Российской венчурной компанией.

Как сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков, наибольшее количество победителей – в Московской области (21), Санкт-Петербурге (19) и Удмуртской Республике (16).

Всего заявки на участие в соревнованиях подали 22838 школьников из 84 регионов России. В первом туре они выполняли задания онлайн. По итогам заочного тура в финал вышли 1200 участников. Заключительные туры прошли с 23 ноября по 15 декабря в 16 городах: Королеве Московской области, Иркутске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Волгограде, Якутске и Ярославле, Казани, Великом Новгороде, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Уфе.

Школьники-финалисты состязались по пяти направлениям. В треке "Технологии для человека" командам предстояло при помощи датчиков считать параметры человека и на основе полученных данных запрограммировать робота. Участники направления "Технологии для виртуального мира" создавали "виртуальную личность" с индивидуальными особенностями — полом, возрастом, словарем, биографией, внешними данными.

В финале по "Технологиям для космоса" команды должны были осуществить сборку контейнера полезной нагрузки спутника-кубсата и запрограммировать электронику для поддержания жизни "биовещества". Авторы заданий по "Технологиям для среды обитания" предложили школьникам разработать "умный пешеходный переход", управляющий транспортным потоком, а в треке "Технологии для мира роботов" — сконструировать устройство автоматического захвата для перемещения грузов с помощью дрона.

Как сообщил лидер рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрий Земцов, победители-семиклассники смогут попасть в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ для 8-11 классов, пройдя всего один отборочный этап – победа в ней дает 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов. Все победители юниорского трека также получат приглашения на форум "Россия – страна возможностей", который пройдет в 2020 году, и образовательные мероприятия Кружкового движения.