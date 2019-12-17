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Свердловская область
Свердловская область
2019-12-17T15:41+0300
https://ria.ru/20191217/1562493173.html
В Свердловской области откроют 20 центров амбулаторной онкопомощи
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РИА Новости

В Свердловской области откроют 20 центров амбулаторной онкопомощи

15:40 17.12.2019 (обновлено: 15:41 17.12.2019)
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© Фото : Департамент информационной политики губернатора Свердловской областиЦентр амбулаторной онкологической помощи в Асбесте
Центр амбулаторной онкологической помощи в Асбесте
© Фото : Департамент информационной политики губернатора Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Первый в Свердловской области Центр амбулаторной онкологической помощи открыт на базе горбольницы города Асбеста, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Андрей Цветков.

"Всего в рамках реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в 2020 году будет открыто еще шесть таких центров, в том числе, в Екатеринбурге. К 2024 году в области будет создана сеть из 20 профильных амбулаторных центров. Все они будут располагаться на базе межмуниципальных больниц, в которых созданы все условия для ранней диагностики онкозаболеваний", - сказал Цветков.

Он уточнил, что борьба с онкологическими заболеваниями и ранняя диагностика является одним из приоритетных направлений нацпроекта "Здравоохранение".
Как сообщили в областном Минздраве, задача центра в Асбесте - сокращение сроков обследования, установления диагноза и назначения лечения пациентам. Объём средств, направленных на оборудование и обеспечение стабильной работы центра превышает 40 миллионов рублей. Из этой суммы на приобретение высокотехнологичного оборудования, в том числе аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса, маммографа, видеоколоноскопа, видеобронхоскопа, микротома, автомата для проведения гистологических исследований и наркозного аппарата выделено около 20 миллионов рублей.
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В онкоцентре в Асбесте будет обслуживаться население шести территорий области – более 260 тысяч человек. Пациентов туда будут направлять при соответствующих показаниях, выявленных в ходе диспансеризаций и профилактических осмотров в поликлиниках.
"За счёт своевременной диагностики онкологических заболеваний, повышения доступности и качества медицинской помощи по профилю "онкология" в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара таких Центров удастся выявлять болезнь на ранних стадиях, начать вовремя квалифицированное лечение, соответственно, снизить смертность от злокачественных заболеваний", – отметил Цветков.
Благодаря работе центров выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях (I-II стадии) должно увеличится на 58%.
В областном Минздраве напомнили, что с начала 2019 года в Свердловской области наблюдается стабильный рост выявляемости онкопатологий на ранних стадиях. По сравнению с тем же периодом прошлого года, доля злокачественных новообразований, диагностированных на I и II стадиях, увеличилась на 2,6%. Смертность от злокачественных новообразований среди жителей Свердловской области трудоспособного возраста за 9 месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась на 1,4%.
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Помимо создания сети центров амбулаторной онкопомощи, существенный вклад в борьбу с онкологией должен внести создаваемый в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева Центр ядерной медицины. Сегодня самый крупный инвестпроект в сфере здравоохранения на территории РФ, отметили в Минздраве.
На площадке Свердловского областного онкодиспансера создаются лабораторно-радиохимический комплекс, корпус радионуклидной терапии, центр радиохирургии и ПЭТ.
По словам заместителя губернатора Павла Крекова, работа центра позволит полностью вылечивать до 150 пациентов с первой и второй стадиями рака предстательной железы в год, до 180 пациентов с раком головного мозга. Применение методики радионуклидной терапии в центре позволит в год излечивать 300 пациентов с первой и второй стадиями рака щитовидной железы.
Оснащение Центра инновационным оборудованием — часть большого проекта создания кластера ядерной медицины в Свердловской области.

"На Среднем Урале создаются референс-центры — по сути, формирующие единое клиническое и диагностическое пространство для врачей-онкологов. В регионе внедрен программный комплекс ОНКОР, в котором содержится вся информация о пациентах с онкологическими заболеваниями. Всего в базе — около 120 тысяч человек. Имея доступ к ней, врач в любой точке региона оперативно при необходимости может узнать диагноз пациента, данные о течении болезни, выбрать нужную тактику лечения", - пояснили в региональном Минздраве.

Кроме того, на базе Уральского федерального университета формируется циклотронный центр, позволяющий производить радиофармпрепараты для диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 208,9 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году.
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Свердловская областьЗдоровьеОбщество
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