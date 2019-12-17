Липецкий горсовет не рассмотрел вопрос о матерящейся градоначальнице

ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Липецкий городской совет не стал рассматривать обращение депутата, просившего проверить видео с нецензурными выражениями мэра Липецкий городской совет не стал рассматривать обращение депутата, просившего проверить видео с нецензурными выражениями мэра Евгении Уваркиной , сообщила во вторник РИА Новости начальник управления по связям с общественностью заксобрания Татьяна Сухарева.

Видео, на котором женщина, ведущая съемку, матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появилось ранее в Telegram-канале. Сообщалось, что якобы так Уваркина инспектировала парк города. Видео вызвало большой резонанс.

Депутат областного совета Олег Хомутинников заявил РИА Новости, что обратился в прокуратуру, полицию и комитет по этике горсовета с просьбой изучить резонансное видео. Сама Уваркина признала видео своим, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла. Прокуратура Липецкой области и полиция начали проверку.

"Вопрос о неэтичном поведении главы города Липецка не может быть рассмотрен на заседании комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике", - говорится в ответе заксобрания, который Сухарева предоставила РИА Новости.

Свое решение горсовет объясняет тем, что его постоянная комиссия рассматривает вопросы, связанные с нарушениями депутатской этики непосредственно депутатами, а также тем, что не является работодателем главы Липецка.

Начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации области Михаил Шаршаков ранее сообщил РИА Новости, что областные власти не будут реагировать на ситуацию с Уваркиной.

Ранее областная администрация также не стала комментировать резонансную историю с "еврейской фамилией", случившуюся с Уваркиной. В конце апреля этого года в соцсетях появилось видео встречи Уваркиной с жителями города, где она спросила одного из выступивших из зала мужчин: "У вас какая фамилия?". Мужчина ответил: "Беликов", на что Уваркина сказала: "А я думала, какая-то еврейская фамилия. Потому что два вопроса таких..." Высказывание Уваркиной вызвало резонанс в интернет-сообществе, ей пришлось извиняться в своем Instagram, однако потом видео с извинениями исчезло.