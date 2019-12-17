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2019-12-17T15:40+0300
https://ria.ru/20191217/1562493137.html
Липецкий горсовет не рассмотрел вопрос о матерящейся градоначальнице
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РИА Новости

Липецкий горсовет не рассмотрел вопрос о матерящейся градоначальнице

15:40 17.12.2019
1977
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕвгения Уваркина
Евгения Уваркина
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Евгения Уваркина. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Липецкий городской совет не стал рассматривать обращение депутата, просившего проверить видео с нецензурными выражениями мэра Евгении Уваркиной, сообщила во вторник РИА Новости начальник управления по связям с общественностью заксобрания Татьяна Сухарева.
Видео, на котором женщина, ведущая съемку, матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появилось ранее в Telegram-канале. Сообщалось, что якобы так Уваркина инспектировала парк города. Видео вызвало большой резонанс.
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Депутат областного совета Олег Хомутинников заявил РИА Новости, что обратился в прокуратуру, полицию и комитет по этике горсовета с просьбой изучить резонансное видео. Сама Уваркина признала видео своим, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла. Прокуратура Липецкой области и полиция начали проверку.
"Вопрос о неэтичном поведении главы города Липецка не может быть рассмотрен на заседании комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике", - говорится в ответе заксобрания, который Сухарева предоставила РИА Новости.
Свое решение горсовет объясняет тем, что его постоянная комиссия рассматривает вопросы, связанные с нарушениями депутатской этики непосредственно депутатами, а также тем, что не является работодателем главы Липецка.
Начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации области Михаил Шаршаков ранее сообщил РИА Новости, что областные власти не будут реагировать на ситуацию с Уваркиной.
Ранее областная администрация также не стала комментировать резонансную историю с "еврейской фамилией", случившуюся с Уваркиной. В конце апреля этого года в соцсетях появилось видео встречи Уваркиной с жителями города, где она спросила одного из выступивших из зала мужчин: "У вас какая фамилия?". Мужчина ответил: "Беликов", на что Уваркина сказала: "А я думала, какая-то еврейская фамилия. Потому что два вопроса таких..." Высказывание Уваркиной вызвало резонанс в интернет-сообществе, ей пришлось извиняться в своем Instagram, однако потом видео с извинениями исчезло.
Уваркина была избрана главой администрации Липецка депутатами горсовета 25 июня этого года. До этого она являлась первым заместителем главы города, исполняющим обязанности мэра с 1 апреля этого года. Ранее Уваркина была учредителем и председателем правления группы компаний "Трио", руководителем наблюдательного совета СПССК "Объединенные производители молока", председателем совета директоров ассоциации сельхозпроизводителей региона и комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ.
Трудности перевода
10 декабря, 16:23
Трудности перевода
730147
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Евгения УваркинаЛипецкРоссияОбщество
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