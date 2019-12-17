В США по меньшей мере три человека погибли из-за торнадо

Как сообщили местные власти, один человек погиб, предположительно, в результате торнадо, ударившего по его дому в штате Луизиана. Еще два человека погибли в штате Алабама.

Местные власти сообщают, что пострадавших может быть гораздо больше, так как во многие районы, которые сильнее всего пострадали от стихии, команды спасателей пока не смогли добраться. Метеорологи предупредили, что непогода может сохраниться и во вторник.