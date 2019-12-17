Суд оставил в СИЗО подозреваемого в изготовлении взрывчатки аспиранта

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста аспиранту МГУ Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста аспиранту МГУ Азату Мифтахову , которого обвиняют в хулиганстве, сообщили РИА Новости в суде.

"Оставить решение суда первой инстанции без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.

Ранее суд продлил аспиранту меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля 2020 года.

Мифтахов обвиняется по части 2 статьи 213 (хулиганство группой лиц по предварительному сговору). Его также подозревали в незаконном изготовлении взрывных устройств, однако в итоге не стали вменять ему это преступление. Следователи считают, что аспирант причастен к событиям в подмосковных Химках, где в конце января 2018 года неизвестные бросили дымовую шашку в разбитое окно офиса "Единой России".