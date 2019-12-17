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2019-12-17T15:31+0300
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Суд оставил в СИЗО подозреваемого в изготовлении взрывчатки аспиранта
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РИА Новости

Суд оставил в СИЗО подозреваемого в изготовлении взрывчатки аспиранта

15:31 17.12.2019
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© АГН "Москва" / Александр АвиловАспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста аспиранту МГУ Азату Мифтахову, которого обвиняют в хулиганстве, сообщили РИА Новости в суде.
"Оставить решение суда первой инстанции без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Ранее суд продлил аспиранту меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля 2020 года.
Мифтахов обвиняется по части 2 статьи 213 (хулиганство группой лиц по предварительному сговору). Его также подозревали в незаконном изготовлении взрывных устройств, однако в итоге не стали вменять ему это преступление. Следователи считают, что аспирант причастен к событиям в подмосковных Химках, где в конце января 2018 года неизвестные бросили дымовую шашку в разбитое окно офиса "Единой России".
В начале февраля Мифтахова задержали именно по подозрению в изготовлении взрывчатки. После этого, по заявлению защиты, он "пропал", а затем нашелся в изоляторе временного содержания, куда его поместили из-за подозрений в хулиганстве. Аспиранта арестовали 12 февраля, впоследствии меру пресечения неоднократно продлевали.
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Азат МифтаховЕдиная РоссияМоскваПроисшествия
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