Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Польше стремительно растет количество преступлений, совершенных украинскими заробитчанами, и часто их жертвами становятся соотечественники, пишет "Обозреватель".
С 2011 по 2015 год количество преступлений, совершенных украинцами в Польше, выросло более чем в 2,5 раза — с 493 до 1315, гласит статистика польского МВД. При этом украинцы лидируют по числу преступлений, совершенных иностранцами.
Чаще всего они совершают убийства, грабежи, кражи и попадаются на хулиганстве. Один из таких случаев произошел в польском Доброславове на днях. В вагончике рядом с питомником растений обнаружили трупы двух украинцев. На теле одного из них следователи насчитали 18 ножевых ударов, на теле второго — пять. В убийстве подозревают их соотечественника. Он забрал у жертв деньги и обокрал соседей.
Председатель профсоюза "Трудовая солидарность", защищающего права украинцев в Польше, Виталий Махинько напомнил о многочисленных случаях притеснения заробитчан поляками. Он отметил, что далеко не всегда в этом виноваты именно граждане Польши.
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"И как только попадается случай, когда работодатель нарушает права украинца, не выплачивает зарплату, бьет, то начинаешь разбираться и обязательно наткнешься, что посредником был наш же гражданин", — рассказал Махинько.
Он выразил мнение, что причина преступности среди украинцев заключается в злоупотреблении алкоголем.
"Что им еще делать? Семья осталась дома, заняться нечем. По рюмочке выпьют, потом еще, а потом и до ссоры доходит", — пояснил он.
Житель Львова Владислав Тарнавский, несколько лет работавший в Польше, рассказал, что преступность растет из-за низкого уровня образования его соотечественников.
"Украинский заробитчанин — это уже не женщина 40-50 лет, которая ухаживает за польским пенсионером. Сейчас это 20-30-летние мужчины. <…> Чаще всего сюда приезжают жители сел без образования. Им нечем заняться в нерабочее время. <…> Сначала выпьют, потом выясняют отношения. Могут и с поляками подраться, те тоже не уступают, часто провоцируют драку, потому что находятся на своей территории", — рассказал Тарнавский.
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По словам юриста Виталия Шевченко, помогавшего украинцам в Польше, единственный выход из сложившейся ситуации — вернуть людей на родину, где им будет некогда "заниматься глупостями".
"Здесь же семьи распадаются, дети без присмотра растут, потом у них проблемы с законом или в личной жизни. Пока не вернем своих граждан на Украину, так и будем пополнять криминальную хронику Польши", — заключил специалист.
Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляется около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации на самой Украине.
По данным Евростата, чаще всего украинцы выбирают для заработков Польшу. По словам украинских мигрантов, местные зарплаты кажутся им космическими, хотя в сопоставлении с местными ценами едва позволяют сводить концы с концами. Как рассказывают заробитчане, в Польше к ним относятся как к "дешевой рабочей силе", а условия труда в стране "просто ужасные". Поляки же в многочисленных опросах жалуются на незнание украинцами польского языка и конкуренцию за рабочие места.