Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Польше стремительно растет количество преступлений, совершенных украинскими заробитчанами, и часто их жертвами становятся соотечественники, пишет " Обозреватель ".

С 2011 по 2015 год количество преступлений, совершенных украинцами в Польше, выросло более чем в 2,5 раза — с 493 до 1315, гласит статистика польского МВД. При этом украинцы лидируют по числу преступлений, совершенных иностранцами.

Чаще всего они совершают убийства, грабежи, кражи и попадаются на хулиганстве. Один из таких случаев произошел в польском Доброславове на днях. В вагончике рядом с питомником растений обнаружили трупы двух украинцев. На теле одного из них следователи насчитали 18 ножевых ударов, на теле второго — пять. В убийстве подозревают их соотечественника. Он забрал у жертв деньги и обокрал соседей.

Председатель профсоюза "Трудовая солидарность", защищающего права украинцев в Польше, Виталий Махинько напомнил о многочисленных случаях притеснения заробитчан поляками. Он отметил, что далеко не всегда в этом виноваты именно граждане Польши.

"И как только попадается случай, когда работодатель нарушает права украинца, не выплачивает зарплату, бьет, то начинаешь разбираться и обязательно наткнешься, что посредником был наш же гражданин", — рассказал Махинько.

Он выразил мнение, что причина преступности среди украинцев заключается в злоупотреблении алкоголем.

"Что им еще делать? Семья осталась дома, заняться нечем. По рюмочке выпьют, потом еще, а потом и до ссоры доходит", — пояснил он.

Житель Львова Владислав Тарнавский , несколько лет работавший в Польше, рассказал, что преступность растет из-за низкого уровня образования его соотечественников.

"Украинский заробитчанин — это уже не женщина 40-50 лет, которая ухаживает за польским пенсионером. Сейчас это 20-30-летние мужчины. <…> Чаще всего сюда приезжают жители сел без образования. Им нечем заняться в нерабочее время. <…> Сначала выпьют, потом выясняют отношения. Могут и с поляками подраться, те тоже не уступают, часто провоцируют драку, потому что находятся на своей территории", — рассказал Тарнавский.

По словам юриста Виталия Шевченко , помогавшего украинцам в Польше, единственный выход из сложившейся ситуации — вернуть людей на родину, где им будет некогда "заниматься глупостями".

"Здесь же семьи распадаются, дети без присмотра растут, потом у них проблемы с законом или в личной жизни. Пока не вернем своих граждан на Украину, так и будем пополнять криминальную хронику Польши", — заключил специалист.

Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляется около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации на самой Украине