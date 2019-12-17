Сирены ПВО по всей Чехии напомнили о трагедии в больнице Остравы

Утром 10 декабря 42-летний мужчина (как позднее выяснилось, психически неуравновешенный) устроил стрельбу в одном из отделений краевой больницы, в результате чего на месте погибли пять человек, один мужчина скончался затем во время операции, два дня спустя умерла еще одна женщина, при этом два человека получили легкие ранения и сейчас уже долечиваются дома. Один из погибших мужчин успел заслонить своим телом 14-летнюю дочь. Нападавший скрылся на автомобиле и спустя три часа покончил с собой, заметив полицейский вертолет.