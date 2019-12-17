Сирены ПВО по всей Чехии напомнили о трагедии в больнице Остравы

ПРАГА, 17 дек – РИА Новости. Сирены ПВО, звучавшие в полдень (14.00 мск) во вторник в течение 2 минут и 20 секунд во всех населенных пунктах Чехии, напомнили о трагических событиях 10 декабря в краевой больнице города Остравы на северо-востоке страны.
Утром 10 декабря 42-летний мужчина (как позднее выяснилось, психически неуравновешенный) устроил стрельбу в одном из отделений краевой больницы, в результате чего на месте погибли пять человек, один мужчина скончался затем во время операции, два дня спустя умерла еще одна женщина, при этом два человека получили легкие ранения и сейчас уже долечиваются дома. Один из погибших мужчин успел заслонить своим телом 14-летнюю дочь. Нападавший скрылся на автомобиле и спустя три часа покончил с собой, заметив полицейский вертолет.
10 декабря, 13:25Напавший на больницу в Остраве был убежден, что тяжело болен
Как сообщила во вторник на своем сайте администрация больницы, на банковский счет, открытый для направления средств в поддержку семей погибших и раненых 10 декабря, уже поступило от сограждан 3,1 миллиона крон (около 135 тысяч долларов), еще 250 тысяч крон (около 11 тысяч долларов) поступило на открытый с той же целью счет в Горном институте Остравы, сообщила журналистам его дирекция. Кроме того, значительные средства выделили для помощи родственникам пострадавших в больнице правительство республики, МВД и власти города.