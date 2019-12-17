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ГД во втором чтении ужесточила контроль оборота медицинского спирта
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РИА Новости

ГД во втором чтении ужесточила контроль оборота медицинского спирта

15:28 17.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на ужесточение контроля за производством и оборотом медицинского спирта.
Документ содержит комплекс мер, препятствующих незаконному обороту такого спирта, пояснял ранее глава думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев. В частности, передача этилового спирта для производства медицинского спирта будет возможна только посредством коммуникаций, оснащенных автоматическими средствами измерений (счетчиками).
Такими счетчиками, согласно проекту, должны быть оснащены емкости для приемки сырья, используемого для производства медицинского спирта. Счетчики также должны быть установлены на емкости для приемки медицинского спирта, используемого для изготовления спиртосодержащих и других лекарственных препаратов и медицинских изделий. При этом программно-аппаратные средства производителей должны обеспечивать прием и передачу информации, полученной с использованием таких счетчиков.
Проект запрещает производство медицинского спирта, спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий на основном технологическом оборудовании для производства этилового спирта. А организациям оптовой торговли лекарственными средствами запрещается реализация медицинского спирта.
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Производство медицинского спирта проект разрешает только путем разбавления этилового спирта. Сейчас его производство возможно либо путем разбавления этилового спирта, либо путем ректификации из такого же сырья и на таком же оборудовании. При этом фактически выпускается пищевой спирт, но без контроля Росалкогольрегулирования, пояснял ранее один из авторов документа, сенатор Сергей Рябухин.
Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования, за исключением ряда норм, для которых установлены иные сроки.
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РосалкогольрегулированиеГосдума РФРоссияОбщество
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