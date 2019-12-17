Туристы стали чаще оставаться ночевать в Калужской области

КАЛУГА, 17 дек – РИА Новости. Число туристов в Число туристов в Калужской области , приезжающих с ночевкой, растет, и за 11 месяцев 2019 года их число составило более 571 тысячи человек, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило правительство региона.

По данным областного правительства, за январь-ноябрь 2019 года регион посетили с туристическими целями более 2,2 миллиона человек, ожидается, что турпоток в 2019 году составит более 2,5 миллиона человек.

"Анализируя статистику за 2019 год, можно сказать, что гости чаще стали оставаться в Калужской области с ночевкой - наблюдается рост числа размещенных в гостиницах и иных средствах размещения. За 11 месяцев этого года показатель составил 571,4 тысячи человек (рост к уровню 2018 года – 3,8%)", - информируют власти.

Иностранный турпоток 2019 году составил около 21 тысячи человек. Преимущественно это граждане Республики Беларусь, Германии, Франции, Украины.

"Ожидается, что туристский поток в регион продолжит расти, в 2021 году планируется достигнуть уровня 2,6 миллиона человек, а к 2024 - 3,2 миллиона человек", - говорится в сообщении.