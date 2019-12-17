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Калужская область
Калужская область
2019-12-17T15:28+0300
https://ria.ru/20191217/1562492221.html
Туристы стали чаще оставаться ночевать в Калужской области
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_9362ed2e272f63535a85231291f96789.jpg
РИА Новости

Туристы стали чаще оставаться ночевать в Калужской области

15:25 17.12.2019 (обновлено: 15:28 17.12.2019)
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкКалуга
Калуга
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Калуга. Архивное фото
КАЛУГА, 17 дек – РИА Новости. Число туристов в Калужской области, приезжающих с ночевкой, растет, и за 11 месяцев 2019 года их число составило более 571 тысячи человек, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило правительство региона.
По данным областного правительства, за январь-ноябрь 2019 года регион посетили с туристическими целями более 2,2 миллиона человек, ожидается, что турпоток в 2019 году составит более 2,5 миллиона человек.
"Анализируя статистику за 2019 год, можно сказать, что гости чаще стали оставаться в Калужской области с ночевкой - наблюдается рост числа размещенных в гостиницах и иных средствах размещения. За 11 месяцев этого года показатель составил 571,4 тысячи человек (рост к уровню 2018 года – 3,8%)", - информируют власти.
Иностранный турпоток 2019 году составил около 21 тысячи человек. Преимущественно это граждане Республики Беларусь, Германии, Франции, Украины.
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"Ожидается, что туристский поток в регион продолжит расти, в 2021 году планируется достигнуть уровня 2,6 миллиона человек, а к 2024 - 3,2 миллиона человек", - говорится в сообщении.
Власти отмечают: одна из причин того, что число гостей растет, - наличие уникальных объектов, не имеющих аналогов в России. В частности, это культурно-образовательный центр "Этномир", музей-заповедник "Полотняный Завод", арт-парк "Никола-Ленивец" и другие. Большой популярностью пользуется событийный туризм, например, праздники с масштабными военно-историческими реконструкциями – это "Великое стояние на реке Угре", ежегодная реконструкция сражения под Малоярославцем 1812 года, фестиваль "Воиново поле", военно-историческая реконструкция на кинокомплексе "Военфильм-Медынь", посвященные подвигу подольских курсантов на Ильинских рубежах в октябре 1941 года, и другие.
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