На Камчатке замерзло Кроноцкое озеро

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Самый большой по площади пресный водоем Камчатки в центральной части Кроноцкого заповедника замерз за двое суток, Самый большой по площади пресный водоем Камчатки в центральной части Кроноцкого заповедника замерз за двое суток, сообщает пресс-служба заказника.

Сейчас толщина льда на поверхности — около десяти сантиметров. "Еще пару дней назад все озеро было открыто. Было очень сыро, ветрено и промозгло. Потом, вечером ветер внезапно утих и мы понадеялись, что в штиль водоем замерзнет", – рассказала Нина Ким, государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

По словам ее коллеги Тимофея Егорова, сейчас практически вся поверхность озера покрыта льдом. Исключение – истоки рек Узон и Унана, впадающих в Кроноцкое, и исток реки Кроноцкой, которая вытекает из водоема в Тихий океан. На проталинах останавливаются лебеди-кликуны.