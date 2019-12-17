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Туризм
2019-12-17T23:01+0300
https://ria.ru/20191217/1562492074.html
На Камчатке замерзло Кроноцкое озеро
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РИА Новости

На Камчатке замерзло Кроноцкое озеро

23:01 17.12.2019
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© Кроноцкий заповедникКроноцкое озеро покрылось льдом
Кроноцкое озеро покрылось льдом
© Кроноцкий заповедник
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Самый большой по площади пресный водоем Камчатки в центральной части Кроноцкого заповедника замерз за двое суток, сообщает пресс-служба заказника.
Сейчас толщина льда на поверхности — около десяти сантиметров. "Еще пару дней назад все озеро было открыто. Было очень сыро, ветрено и промозгло. Потом, вечером ветер внезапно утих и мы понадеялись, что в штиль водоем замерзнет", – рассказала Нина Ким, государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".
По словам ее коллеги Тимофея Егорова, сейчас практически вся поверхность озера покрыта льдом. Исключение – истоки рек Узон и Унана, впадающих в Кроноцкое, и исток реки Кроноцкой, которая вытекает из водоема в Тихий океан. На проталинах останавливаются лебеди-кликуны.
Эксперты отмечают, что в этом году озеро замерзло на неделю раньше, чем в прошлом.
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