Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров во время мастер-класса по сварке на волгодонском заводе "Атоммаш"

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров во время мастер-класса по сварке на волгодонском заводе "Атоммаш"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Новый образ сварщика, который сформировался у музыканта Новый образ сварщика, который сформировался у музыканта Сергей Шнурова , посетившего волгодонской завод "Атоммаш" (входит в Росатом ) - это заинтересованный молодой человек, у которого есть перспективы.

В конце ноября Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева на телеканале " Россия-24 " дискутировали о том, как заинтересовать молодежь получать востребованные рабочие профессии. По словам Шнурова, сегодня в российском обществе "есть некий образ сварщика, который подкреплен тем, что мы сразу вспоминаем советское прошлое, бутылку водки, телевизор - и это сварщик". После этого рабочие "Атоммаша" пригласили артиста на завод, чтобы показать "сварщика будущего". Во вторник Шнуров приехал на завод, где ему провели экскурсию и мастер-класс по сварке.

"Мощь поразила и состояние и агрегатов, и состояние людей - все такие бодрые. Приятно удивлен", - поделился он впечатлением с журналистами.

Он отметил, что его мнение относительно образа сварщика изменилось. "Это ребята заинтересованные. Жизнь есть, есть соревнование, что, конечно, необходимо молодым людям. Есть перспективы", - сказал Шнуров.

Сварщики "Атоммаша" пять последних лет становились абсолютными победителями российского национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. В 2018 году на базе "Атоммаша" открылся Центр профессиональных компетенций "Сварочные технологии", где чемпионы WorldSkills выступают наставниками. Обучение рассчитано на подготовку новых чемпионов российского и международного класса, а также повышение профессионального уровня сварщиков предприятия, атомной и других отраслей российской промышленности.