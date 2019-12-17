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2019-12-17T15:40+0300
https://ria.ru/20191217/1562491979.html
Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках
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РИА Новости

Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках

15:22 17.12.2019 (обновлено: 15:40 17.12.2019)
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© РИА Новости / Юлия НасулинаЛидер "Ленинграда" Сергей Шнуров во время мастер-класса по сварке на волгодонском заводе "Атоммаш"
Лидер Ленинграда Сергей Шнуров во время мастер-класса по сварке на волгодонском заводе Атоммаш
© РИА Новости / Юлия Насулина
Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров во время мастер-класса по сварке на волгодонском заводе "Атоммаш"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Новый образ сварщика, который сформировался у музыканта Сергей Шнурова, посетившего волгодонской завод "Атоммаш" (входит в Росатом) - это заинтересованный молодой человек, у которого есть перспективы.
В конце ноября Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева на телеканале "Россия-24" дискутировали о том, как заинтересовать молодежь получать востребованные рабочие профессии. По словам Шнурова, сегодня в российском обществе "есть некий образ сварщика, который подкреплен тем, что мы сразу вспоминаем советское прошлое, бутылку водки, телевизор - и это сварщик". После этого рабочие "Атоммаша" пригласили артиста на завод, чтобы показать "сварщика будущего". Во вторник Шнуров приехал на завод, где ему провели экскурсию и мастер-класс по сварке.
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"Мощь поразила и состояние и агрегатов, и состояние людей - все такие бодрые. Приятно удивлен", - поделился он впечатлением с журналистами.
Он отметил, что его мнение относительно образа сварщика изменилось. "Это ребята заинтересованные. Жизнь есть, есть соревнование, что, конечно, необходимо молодым людям. Есть перспективы", - сказал Шнуров.
Сварщики "Атоммаша" пять последних лет становились абсолютными победителями российского национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. В 2018 году на базе "Атоммаша" открылся Центр профессиональных компетенций "Сварочные технологии", где чемпионы WorldSkills выступают наставниками. Обучение рассчитано на подготовку новых чемпионов российского и международного класса, а также повышение профессионального уровня сварщиков предприятия, атомной и других отраслей российской промышленности.
Машиностроительный гигант "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область) был построен в 1970-х годах как крупнейший отечественный изготовитель оборудования для атомных электростанций. В 2012 году предприятие вошло в состав машиностроительного дивизиона Росатома холдинг "Атомэнергомаш".
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Ольга ВасильеваАтоммашАтомэнергомашРосатомШнур (Сергей Шнуров)ВолгодонскРостовская областьРостов-на-ДонуТехнологииОбщество
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