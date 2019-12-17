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Катарские полицейские могут начать обучаться в России
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РИА Новости

Катарские полицейские могут начать обучаться в России

15:22 17.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкВладимир Колокольцев
Владимир Колокольцев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Владимир Колокольцев. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев предложил продумать вопрос об обучении катарских специалистов в ведомственных вузах РФ, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Соответствующее предложение Колокольцев высказал на встрече с премьер-министром, министром внутренних дел государства Катар шейхом Абдуллой Бен Насер Бен Халифа Аль Тани.
"Подготовка представителей зарубежных правоохранительных органов является одним из динамично развивающихся направлений международного сотрудничества министерства. Глава МВД России подчеркнул, что успех в деле борьбы с преступностью во многом зависит от уровня профессиональной квалификации полицейских кадров, и предложил проработать вопрос обучения катарских специалистов в российских ведомственных образовательных организациях", - говорится в сообщении.
Министр отметил, что у России есть успешный национальный опыт обеспечения антитеррористической защищенности.
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Колокольцев также обратил внимание на важность расширения двусторонней правовой базы и отметил, что международное сотрудничество в правоохранительной сфере должно осуществляться вне зависимости от внешнеполитической обстановки. Первоочередной задачей здесь является противодействие терроризму и преступлениям экстремистской направленности. Такие угрозы остаются дестабилизирующим фактором практически во всех регионах мира, отмечается в сообщении.
В итоге стороны подписали соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел РФ и Катара, которое, как ожидается, придаст новый импульс российско-катарским отношениям.
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МВД РФВладимир КолокольцевКатарРоссияБезопасностьВ мире
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