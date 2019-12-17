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Около 60% жителей Молдавии против вступления в НАТО, показал опрос
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РИА Новости

Около 60% жителей Молдавии против вступления в НАТО, показал опрос

15:21 17.12.2019
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© Fotolia / frimufilmsМорозное утро в Кишиневе
Морозное утро в Кишиневе
© Fotolia / frimufilms
Морозное утро в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют данные опроса, представленные во вторник Институтом маркетинга и исследований IMAS.
Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 22% местных жителей.
В то же время 57% опрошенных считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 3% граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 17% респондентов не определились с ответом. Оставшийся 1% не захотел отвечать на этот вопрос.
В сентябре 2019 года против вступления страны в НАТО выступали 60% жителей Молдавии, за были 22%, не определились 12%, а 3% отказались бы принять участие в референдуме.
Президент Молдавии Игорь Додон
5 сентября, 11:53
Додон заявил, что Молдавия не сможет быть членом НАТО
Опрос проводился с 2 по 14 декабря, в нем приняли участие 1,09 тысячи человек со всей страны, погрешность составляет 3%.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.
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