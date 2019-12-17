Около 60% жителей Молдавии против вступления в НАТО, показал опрос

КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Около 60% жителей Около 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют данные опроса, представленные во вторник Институтом маркетинга и исследований IMAS.

Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО , то членство в альянсе поддержали бы 22% местных жителей.

В то же время 57% опрошенных считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 3% граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 17% респондентов не определились с ответом. Оставшийся 1% не захотел отвечать на этот вопрос.

В сентябре 2019 года против вступления страны в НАТО выступали 60% жителей Молдавии, за были 22%, не определились 12%, а 3% отказались бы принять участие в референдуме.

Опрос проводился с 2 по 14 декабря, в нем приняли участие 1,09 тысячи человек со всей страны, погрешность составляет 3%.