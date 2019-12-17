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МИД предупредил россиян о манифестациях в Чехии, Испании и Италии
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о манифестациях в Чехии, Испании и Италии

15:14 17.12.2019 (обновлено: 15:18 17.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о повышенных мерах безопасности и транспортных ограничениях из-за манифестаций в Чехии, Испании, Италии и Бельгии.
"Чехия – 17 декабря в городе Прага и 19 декабря в городе Либерец ожидаются манифестации сторонников общественного движения "Million Moments for Democracy"; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
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Кроме того, по данным ведомства, в среду в испанском городе Валенсия планируется манифестация активистов общественных организаций в поддержку прав мигрантов, из-за чего будут повышенные меры безопасности и ограничения движения транспорта. Также в испанском муниципалитете Авилес ожидаются забастовки работников транспортной компании "Aviles Electric Tram Company" 18, 24, 31 декабря 2019 года и 5 января 2020 года. В связи с этим могут быть сбои в работе общественного транспорта.
МИД РФ добавил, что в городах Италии Биелла (провинция Пьемонт) и Кремона (область Ломбардия) 20-21 декабря ожидаются манифестации сторонников общественного движения "Sardine", в связи с этим также будут повышенные меры безопасности и ограничения движения транспорта.
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Помимо этого, в Бельгии в среду в 22.00 по местному времени планируется начало 24-х часовой общенациональной забастовки железнодорожников. "По всей стране ожидаются существенные сбои в работе ж/д транспорта", - отметили в ДСКЦ.
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