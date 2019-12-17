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Правительство Латвии поддержало роспуск Рижской Думы, сообщил источник
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РИА Новости

Правительство Латвии поддержало роспуск Рижской Думы, сообщил источник

15:14 17.12.2019
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© Sputnik / Sergey MelkonovЗдание городской Думы в Риге
Здание городской Думы в Риге
© Sputnik / Sergey Melkonov
Здание городской Думы в Риге. Архивное фото
РИГА, 17 дек – РИА Новости. Кабинет министров Латвии одобрил решение о роспуске Рижской Думы и постановил, что внеочередные выборы должны быть проведены через два месяца после принятия решения Сеймом, сообщил РИА Новости источник в правительстве.
"Кабмин поддержал решение о роспуске Рижской Думы. Теперь этот вопрос предстоит рассмотреть Сейму", - сказал собеседник агентства.
После решения правительства вопрос о роспуске Рижской Думы должен поддержать Сейм Латвии.
"Внеочередные выборы должны быть проведены через два месяца после решения Сейма, постановило правительство", - добавил источник.
Министр регионального развития Юрис Пуце ("Развитие/За!") 6 декабря заявил о том, что принял решение инициировать роспуск Рижской Думы. Он заявил, что Рижская Дума неспособна обеспечить выполнение обязанностей в полном объеме. Внеочередные выборы, по прогнозам Пуце, могут пройти 29 февраля.
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