Правительство Латвии поддержало роспуск Рижской Думы, сообщил источник

"Кабмин поддержал решение о роспуске Рижской Думы. Теперь этот вопрос предстоит рассмотреть Сейму", - сказал собеседник агентства.

"Внеочередные выборы должны быть проведены через два месяца после решения Сейма, постановило правительство", - добавил источник.

Министр регионального развития Юрис Пуце ("Развитие/За!") 6 декабря заявил о том, что принял решение инициировать роспуск Рижской Думы. Он заявил, что Рижская Дума неспособна обеспечить выполнение обязанностей в полном объеме. Внеочередные выборы, по прогнозам Пуце, могут пройти 29 февраля.