ГД приняла во II чтении проект о закупке незарегистрированных лекарств

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, которой правительство наделяется правом закупать незарегистрированные в РФ препараты.
Законопроектом предусмотрено право правительства РФ устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Проектом закона уточняется понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" по ряду параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Кроме того, законопроектом определяется, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам у взаимозаменяемых лекарственных препаратов.
Как пояснил журналистам глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, законопроект о взаимозаменяемости лекарственных препаратов по сути решает проблему понятийного аппарата в отношении новых лекарственных средств, которые появляются на рынке.
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Редакцией второго чтения законопроекта также устанавливаются полномочия правительства закупать незарегистрированные в РФ препараты по решению врачебной комиссии.
"Это очень важно, потому что речь идет о спасении жизни, зачастую о спасении жизни, иногда об улучшении качества жизни ребенка, как это было в прошлой партии противосудорожных препаратов, которые по тем или иным причинам отсутствовали на нашем рынке", - пояснил Морозов.
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В августе сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума".
Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, некоторые формы препаратов сейчас производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в РФ. Он подчеркнул, что до конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм в России.