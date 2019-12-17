ГД приняла во II чтении проект о закупке незарегистрированных лекарств

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, которой правительство наделяется правом закупать незарегистрированные в РФ препараты.

Законопроектом предусмотрено право правительства РФ устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Проектом закона уточняется понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" по ряду параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Кроме того, законопроектом определяется, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам у взаимозаменяемых лекарственных препаратов.

Как пояснил журналистам глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, законопроект о взаимозаменяемости лекарственных препаратов по сути решает проблему понятийного аппарата в отношении новых лекарственных средств, которые появляются на рынке.

Редакцией второго чтения законопроекта также устанавливаются полномочия правительства закупать незарегистрированные в РФ препараты по решению врачебной комиссии.

"Это очень важно, потому что речь идет о спасении жизни, зачастую о спасении жизни, иногда об улучшении качества жизни ребенка, как это было в прошлой партии противосудорожных препаратов, которые по тем или иным причинам отсутствовали на нашем рынке", - пояснил Морозов.

В августе сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума".