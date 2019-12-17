Бомбардировщик Ту-22: летно-технические характеристики

Бомбардировщик Ту-22 – знаковая машина для советской военной авиации. Свой первый полет он совершил в 1958 году. Ту-22 пережил несколько модернизаций.

В 1954 году проект реактивного бомбардировщика был предложен авиаконструктором Андреем Туполевым руководству СССР, чтобы заменить бомбардировщик Ту-16.

Самолет Ту-22 построен по нормальной аэродинамической схеме со среднерасположенным крылом высокой стреловидности. Крыло имеет кессонную конструкцию.

Фюзеляж – полумонокок, разделенный на пять отсеков. В носовой части находится радиолокационная станция (РЛС), прикрытая радиопрозрачным колпаком. Дальше расположена кабина пилотов с приборами и органами управления. Вход в кабину осуществляется через нижние люки, через которые происходит и аварийная эвакуация экипажа. В третьем отсеке находится ниша для передней стойки шасси, а также топливные баки и некоторые виды оборудования.

Четвертый отсек – бомбовый, также здесь размещены два топливных бака. Пятый отсек – хвостовой, к нему прикрепляется хвостовое оперение и двигатели.

Хвостовое оперение – однокилевое, двигатели находятся в двух мотогондолах.

Шасси – трехопорное, состоит из передней стойки с двумя тормозными колесами и двух главных стоек, каждая из которых имеет по четыре тормозных колеса. Есть также и хвостовая опора. Ту-22 оснащен тормозным парашютом, контейнер которого расположен в хвостовой части самолета.

Ту-22 имеет три независимых гидравлических системы, одна из которых является аварийной.

Было выпущено 311 серийных машин . За конструктивную особенность фюзеляжа и свои тактико-технические особенности самолет получил произвище "Шило". В кодификации НАТО он получил название Blinder – ослепляющий.

Модификации Ту-22: Ту-22Б (бомбардировщик), Ту-22П, разведывательные модификации Ту-22Р,Ту-22РД,Ту-22РМ, Ту-22РДМ, ракетоносцы Ту-22К и Ту-22КП, учебный Ту-22У.

Более совершенная модификация самолета Ту-22М – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла.

Последняя модификация Ту-22 – глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М, созданный в 2018 году в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации.

Летно-технические характеристики бомбардировщика Ту-22:

Длина – 41,6 м

Высота – 10,13 м

Размах крыльев – 23,7 м

Максимальная взлетная масса – 85 000 кг

Максимальная скорость – 1510 км/ч

Практическая дальность – 5850 км

Практический потолок – 14700 м

Экипаж – 3 человека.