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Бомбардировщик Ту-22: летно-технические характеристики
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РИА Новости

Бомбардировщик Ту-22: летно-технические характеристики

15:12 17.12.2019
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© Министерство обороны РФБомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
© Министерство обороны РФ
Бомбардировщик Ту-22 – знаковая машина для советской военной авиации. Свой первый полет он совершил в 1958 году. Ту-22 пережил несколько модернизаций.
В 1954 году проект реактивного бомбардировщика был предложен авиаконструктором Андреем Туполевым руководству СССР, чтобы заменить бомбардировщик Ту-16.
Самолет Ту-22 построен по нормальной аэродинамической схеме со среднерасположенным крылом высокой стреловидности. Крыло имеет кессонную конструкцию.
Фюзеляж – полумонокок, разделенный на пять отсеков. В носовой части находится радиолокационная станция (РЛС), прикрытая радиопрозрачным колпаком. Дальше расположена кабина пилотов с приборами и органами управления. Вход в кабину осуществляется через нижние люки, через которые происходит и аварийная эвакуация экипажа. В третьем отсеке находится ниша для передней стойки шасси, а также топливные баки и некоторые виды оборудования.
Четвертый отсек – бомбовый, также здесь размещены два топливных бака. Пятый отсек – хвостовой, к нему прикрепляется хвостовое оперение и двигатели.
Хвостовое оперение – однокилевое, двигатели находятся в двух мотогондолах.
Шасси – трехопорное, состоит из передней стойки с двумя тормозными колесами и двух главных стоек, каждая из которых имеет по четыре тормозных колеса. Есть также и хвостовая опора. Ту-22 оснащен тормозным парашютом, контейнер которого расположен в хвостовой части самолета.
Ту-22 имеет три независимых гидравлических системы, одна из которых является аварийной.
Было выпущено 311 серийных машин. За конструктивную особенность фюзеляжа и свои тактико-технические особенности самолет получил произвище "Шило". В кодификации НАТО он получил название Blinder – ослепляющий.
Модификации Ту-22: Ту-22Б (бомбардировщик), Ту-22П, разведывательные модификации Ту-22Р,Ту-22РД,Ту-22РМ, Ту-22РДМ, ракетоносцы Ту-22К и Ту-22КП, учебный Ту-22У.
Более совершенная модификация самолета Ту-22М – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла.
Последняя модификация Ту-22 – глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М, созданный в 2018 году в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации.
Летно-технические характеристики бомбардировщика Ту-22:
Длина – 41,6 м
Высота – 10,13 м
Размах крыльев – 23,7 м
Максимальная взлетная масса – 85 000 кг
Максимальная скорость – 1510 км/ч
Практическая дальность – 5850 км
Практический потолок – 14700 м
Экипаж – 3 человека.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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