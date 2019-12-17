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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-17T15:10+0300
https://ria.ru/20191217/1562491348.html
Российских детей возвратят из Сирии в 2020 году, заявила Кузнецова
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РИА Новости

Российских детей возвратят из Сирии в 2020 году, заявила Кузнецова

15:10 17.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Очередная партия российских детей из Сирии будет вывезена в следующем году, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Мы хотели до нового года осуществить ещё один выезд, но сейчас видим, что ситуация складывается таким образом, что планируем уже на следующий год возвращение детей", - сказала Кузнецова журналистам.
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Она пояснила, что к ситуации уже подключаются уполномоченные по правам ребенка из других государств.
По словам детского омбудсмена, документы готовы для 84 детей, содержащихся в лагере Аль-Холь, которые являются гражданами России и рождены на территории РФ.
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"Есть проблема в том, что нам не отдают сестер без братьев и братьев без сестер. Вывезти пока, по решению тех, с кем мы ведём переговоры, не можем, пока не будут оформлены документы на всех детей", - добавила детский омбудсмен.
Она подчеркнула, что некоторые моменты в переговорах "противоречат нормам международного права". При этом некоторые дети - сироты частично или полностью.
По словам Кузнецовой, в предварительном списке детей, содержащихся в лагере Аль-Холь, которые могут быть гражданами РФ, 146 имен.
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Война в СирииАнна КузнецоваВойна в СирииСирияРоссияОбщество
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