Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T15:08+0300
https://ria.ru/20191217/1562491283.html
В ЯНАО наказали педагога, эвакуировавшего учеников без верхней одежды
https://cdn21.img.ria.ru/images/150921/53/1509215336_0:179:3005:1869_1036x0_80_0_0_ea0df2aa9ce5139f497c8722d184f69d.jpg
РИА Новости

В ЯНАО наказали педагога, эвакуировавшего учеников без верхней одежды

15:08 17.12.2019
1730
© РИА Новости / Андрей Снегирев / Перейти в фотобанкВид на Новый Уренгой
Вид на Новый Уренгой
© РИА Новости / Андрей Снегирев
Перейти в фотобанк
Вид на Новый Уренгой. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 дек - РИА Новости. Учитель школы "Земля родная" в Новом Уренгое (ЯНАО), который во время плановой противопожарной тренировки эвакуировал детей из здания через окно и без верхней одежды, наказан, сообщили РИА Новости во вторник в образовательном учреждении.
Ранее на сайте ямальского информагентства n24.ru появилась видеозапись, на которой видно, что дети без верхней одежды и в сменной обуви стоят в снегу у крыльца школы в Новом Уренгое. По данным СМИ, в здании объявили эвакуацию во время противопожарной тренировки, и один из учителей решил "эвакуировать" школьников на улицу через окно на первом этаже, не дав при этом накинуть верхнюю одежду.
Позже в окружном следственном управлении уточнили, что инцидент произошел 10 декабря в школе "Земля родная". Попавшие на видео дети - учащиеся пятого класса. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
Согласно информации местных СМИ, эвакуировать детей через окно на улицу без верхней одежды решил учитель труда, из-за этого несколько учащихся заболели.
В свою очередь в образовательном учреждении пояснили РИА Новости, что учащиеся указанного класса "находятся на занятиях".
"Все здоровы. Учитель наказан", - подчеркнул собеседник агентства, добавив, что педагогу вынесли дисциплинарное взыскание.
Прокуратура
10 декабря, 10:30
В ЕАО учеников школ эвакуировали в мороз без верхней одежды
0042112
Обсудить 1
Ямало-Ненецкий автономный округНовый УренгойПроисшествия
Рекомендуем
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Школьные рюкзаки
Волгоградская учительница объяснила, почему обрезала челку школьнику
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье осудили лидера секты, где насиловали детей
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Истуканы Моаи на острове Пасхи
Ученый оценил выводы о причинах появления истуканов на острове Пасхи
Верховный суд
Верховный суд признал проблему с обвинением бизнесменов в создании ОПГ
Метадон, изъятый в аэропорту Внуково
В Таджикистане объяснили происхождение задержанного в России метадона
Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
Сверхзвуковой бомбардировщик сел на грунт под Астраханью
Разведывательный корабль ССВ-175 Виктор Леонов
СМИ сообщили о "небезопасных" маневрах российского корабля у Флориды
Испытания новейшей боевой машины Деривация попали на видео
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины "Деривация"
Стоп-кадр клипа Katy Perry - Cozy Little Christmas
Знаменитости показали, как готовятся к Новому году и Рождеству
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Прокуратура внесла представление главе Хакасии после смерти пенсионера
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили, что обнаружили в Донбассе комплексы РЭБ силовиков
Сотрудник полиции
На Урале полиция проверит данные о драке в магазине из-за бутылки воды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
Лента новостейМолния