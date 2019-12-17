В ЯНАО наказали педагога, эвакуировавшего учеников без верхней одежды

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 дек - РИА Новости. Учитель школы "Земля родная" в Учитель школы "Земля родная" в Новом Уренгое (ЯНАО), который во время плановой противопожарной тренировки эвакуировал детей из здания через окно и без верхней одежды, наказан, сообщили РИА Новости во вторник в образовательном учреждении.

Ранее на сайте ямальского информагентства n24.ru появилась видеозапись, на которой видно, что дети без верхней одежды и в сменной обуви стоят в снегу у крыльца школы в Новом Уренгое. По данным СМИ, в здании объявили эвакуацию во время противопожарной тренировки, и один из учителей решил "эвакуировать" школьников на улицу через окно на первом этаже, не дав при этом накинуть верхнюю одежду.

Позже в окружном следственном управлении уточнили, что инцидент произошел 10 декабря в школе "Земля родная". Попавшие на видео дети - учащиеся пятого класса. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Согласно информации местных СМИ, эвакуировать детей через окно на улицу без верхней одежды решил учитель труда, из-за этого несколько учащихся заболели.

В свою очередь в образовательном учреждении пояснили РИА Новости, что учащиеся указанного класса "находятся на занятиях".