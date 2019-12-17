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Религия и мировоззрение
2019-12-17T16:43+0300
https://ria.ru/20191217/1562491226.html
В Подмосковье осудили лидера секты, где насиловали детей
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

В Подмосковье осудили лидера секты, где насиловали детей

15:08 17.12.2019 (обновлено: 16:43 17.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Создатель секты – некий Митрадэвананда Парамахамса. По данным "Комсомольской правды", на самом деле его зовут Сергеем, в Москву он приехал с Дальнего Востока преподавать йогу, а затем провозгласил себя брахманом и сменил имя.
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Как установил суд, мужчина создал секту в конце 2012 года, где объединил вокруг себя "поклонников восточных практик".
"Каула Дхарма", по оценке следствия, представляла собой "тоталитарную секту с деструктивным культом, где среди последователей и их детей Парамахамса пропагандировал вымышленное им религиозное учение, отрицавшее … мораль и нравственность".
"Комсомолка" отмечала, что Митрадэвананда стал через соцсети привлекать в свою организацию девушек, которым сулил духовное просветление, а "в обмен" требовал ублажать себя.
Кроме того, по информации журналистов, гуру вкладывал в неофиток деньги: оплачивал пластику груди и занятия с тренером по накачиванию ягодиц, - а после якобы заставлял заниматься проституцией и сниматься в порно.
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Однако эти эпизоды в приговоре не отражены – сектанты осуждены за издевательства над детьми. Суд установил, что в 2015 году члены культа по поручению лидера поселили трех маленьких детей в подвал, где "длительное время удерживали и систематически избивали за малейшие провинности" и "совершали в их отношении насильственные действия сексуального характера".
Опасаясь разоблачения, в 2016 году основная часть сектантов бежала за границу, а осужденный ныне Дмитрий Цатурьян вывез одного из мальчиков в Белоруссию, "убедив его родственников, что его нет в живых".
В следующем году Следственный комитет выяснил, где находится ребенок, смог его изъять у Цатурьяна и передать родным. Мать ребенка тем временем объявили в международный розыск за сексуальное насилие над ним.
"Приговором суда Митрадэвананда Парамахамса назначено … 16 лет колонии строгого режима, Татьяне Северцевой – 15 лет колонии общего режима, Цатурьяну - шесть лет колонии строгого режима", - рассказала Иванова.
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Религия и мировоззрениерелигияСледственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
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